Luyindama ve Galatasaray! Sosyal medyadan transfer sinyali...

Galatasaray, Marcao'nun ardından savunmaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor: Christian Luyindama. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından savunma hattına bir takviye daha yapmaya yakın... Portekiz'in Chaves kulübünden Marcao'yu renklerine bağlayan sarı kırmızılı ekip bu kez gözünü Belçika'da Standard Liege'de forma giyen Christian Luyindama'ya çevirdi. Galatasaray'ın eski yıldızı Elmander'in yönetime önerdiği Luyindama için şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadı. 25 yaşındaki stoper sosyal medya hesabından Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunun sinyalini verdi. Sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alan Kongolu savunmacı sarı kırmızı taraftarların transferi konusunda sorduğu sorulara net bir şekilde cevap verdi. Sarı kırmızılı bir taraftarın 'Galatasaray'a gelecek misin?' sorusuna Luyindama, 'Benim için bir problem yok, Galatasaray kulübümle konuşmalı. Henüz tekliflerini sunmamışlar.' şeklinde cevap verdi. Belçika'nın Standard Liege takımda forma giyen 25 yaşındaki Cristian Luyindama, takımıyla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.