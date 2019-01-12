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  • Luyindama ve Galatasaray! Sosyal medyadan transfer sinyali...

ve ! Sosyal medyadan transfer sinyali...

, Marcao'nun ardından savunmaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor: Christian .

Giriş Tarihi: 12.01.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 10:19
Luyindama ve Galatasaray! Sosyal medyadan transfer sinyali...

Transfer çalışmalarını sürdüren , Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından savunma hattına bir takviye daha yapmaya yakın...

Luyindama ve Galatasaray! Sosyal medyadan transfer sinyali...

Portekiz'in Chaves kulübünden Marcao'yu renklerine bağlayan sarı kırmızılı ekip bu kez gözünü Belçika'da Standard Liege'de forma giyen Christian 'ya çevirdi.

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Luyindama ve Galatasaray! Sosyal medyadan transfer sinyali...

'ın eski yıldızı Elmander'in yönetime önerdiği için şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadı.

Luyindama ve Galatasaray! Sosyal medyadan transfer sinyali...

25 yaşındaki stoper sosyal medya hesabından 'a gelmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.

Luyindama ve Galatasaray! Sosyal medyadan transfer sinyali...

Sosyal medya hesabından 'ı takibe alan Kongolu savunmacı sarı kırmızı taraftarların transferi konusunda sorduğu sorulara net bir şekilde cevap verdi.

Luyindama ve Galatasaray! Sosyal medyadan transfer sinyali...

Sarı kırmızılı bir taraftarın "'a gelecek misin?" sorusuna , "Benim için bir problem yok, Galatasaray kulübümle konuşmalı. Henüz tekliflerini sunmamışlar." şeklinde cevap verdi.

Luyindama ve Galatasaray! Sosyal medyadan transfer sinyali...

Belçika'nın Standard Liege takımda forma giyen 25 yaşındaki Cristian , takımıyla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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