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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 ARALIK 2023 CUMARTESİ FİKSTÜRÜ | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç takvimi
Giriş Tarihi: 23.12.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 12:00

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 ARALIK 2023 CUMARTESİ FİKSTÜRÜ | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç takvimi

Bugünkü maçlar spor tutkunları tarafından araştırılmaya başladı. Bugün futbol ve basketbolda heyecan dolu karşılaşmalar yaşanacak. Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ederken Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve Basketbol Süper Ligi'nde de önemli mücadeleler yer alıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan sporseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 23 Aralık 2023 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 23 Aralık 2023 Cumartesi bugünkü maçlar listesi…

Maç takvimi 23 Aralık 2023 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

23 Aralık 2023 Cumartesi maç takvimi ile bugünkü maçlar araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Öte yandan Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta sonu zorlu karşılaşmalar oynanacak. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 23 Aralık 2023 maç takvimi…

Maç takvimi 23 Aralık 2023 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

FUTBOL

TÜRKİYE - TRENDYOL SÜPER LİG

13:30 Sivasspor-İstanbulspor (beIN SPORTS 1)

16:00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (beIN SPORTS 1)

19:00 Trabzonspor-Başakşehir FK (beIN SPORTS 1)

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Maç takvimi 23 Aralık 2023 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

TFF 2. LİG

14:00 - İnegölspor vs Etimesgut Bld. (Kanal On6 Bursa)

Maç takvimi 23 Aralık 2023 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

TFF 1. LİG

13:30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (TRT Spor-beIN Sports MAX 1)

19:00 Sakaryaspor-Kocaelispor (TRT Spor-beIN Sports MAX 1)

Maç takvimi 23 Aralık 2023 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

TURKCELL KADINLAR FUTBOL LİGİ

12:00 - Fenerbahçe vs Adana İdmanyurdu (FB TV)

14:00 - ALG Spor vs Galatasaray (GS TV)

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