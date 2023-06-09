Giriş Tarihi: 09.06.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 13:51

Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?

Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İngilizlerle İtalyanların karşı karşıya geleceği karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Maça bilet bulamayan sporseverler, "Şampiyonlar Ligi finali şifresiz mi yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Manchester City Inter maçı canlı yayın bilgileri de paylaşılırken, iki takımda da ciddi sakatlık problemi yaşanmıyor. Simone Inzaghi'nin takımı hiç beklenmeyerek finale çıkarken, Haaland takviyesiyle güçlenen Guardiola'nın takımıysa maça favori çıkıyor. Peki, Manchester City Inter maçı hangi kanalda? İşte detaylar