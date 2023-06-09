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Haberler Galeri Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 09.06.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 13:51

Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?

Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İngilizlerle İtalyanların karşı karşıya geleceği karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Maça bilet bulamayan sporseverler, "Şampiyonlar Ligi finali şifresiz mi yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Manchester City Inter maçı canlı yayın bilgileri de paylaşılırken, iki takımda da ciddi sakatlık problemi yaşanmıyor. Simone Inzaghi'nin takımı hiç beklenmeyerek finale çıkarken, Haaland takviyesiyle güçlenen Guardiola'nın takımıysa maça favori çıkıyor. Peki, Manchester City Inter maçı hangi kanalda? İşte detaylar

Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi sorular sporseverler tarafından araştırılıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Bu noktada Manchester City Inter maçı şifresiz mi, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY-İNTER ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY-İNTER ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?

Dev mücadele saat 22.00'de oynanacak ve TV8 ile Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?

MÜCADELEYİ POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek.

Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.

Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?

MANCHESTER CITY INTER MUHTEMEL 11'LER

Manchester City:

Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland

Inter Milan:

Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Dzeko

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