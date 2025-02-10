Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:00

Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında. 11 Şubat salı günü başlayacak karşılaşmalarla açılacak turda ilk maçların ardından rövanşlar beklenecek. Turun ilk maçlarında Manchester City, Real Madrid'i ağırlayacak. Devler Ligi karşılaşmasını takip etmek isteyen futbol severler ekran başına geçiyor. Öte yandan Man. City karşısında Arda Güler oynayacak mı merak konusu. Peki; Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında oynanacak Manchester City - Real Madrid maçı 11 Şubat Salı TSİ 23.00'te başlayacak.

Devler Ligi mücadelesi Tabii Spor ekranlarından takip edilecek.

Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Manchester City - Real Madrid karşılaşmasında gözler Arda Güler'e dönerken UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşaması takip ediliyor. İlk 11 kadroları taraftarların yakın takibinde yer alıyor. Son 16 turu için mücadele eden takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Peki; Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

11 Şubat Salı:

20.45 Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Sporting (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya)

Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

12 Şubat Çarşamba:

20.45 Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya)

23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)

Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Manchester City - Real Madrid maçında Arda Güler'in yedek kadroda başlaması bekleniyor. Milli yıldızın maçın ilerleyen dakikalarında süre alıp almayacağı merak konusu.

SON DAKİKA