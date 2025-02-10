Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Manchester City - Real Madrid karşılaşmasında gözler Arda Güler'e dönerken UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşaması takip ediliyor. İlk 11 kadroları taraftarların yakın takibinde yer alıyor. Son 16 turu için mücadele eden takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Peki; Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?