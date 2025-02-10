Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Giriş Tarihi: 10.02.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
11:00
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında. 11 Şubat salı günü başlayacak karşılaşmalarla açılacak turda ilk maçların ardından rövanşlar beklenecek. Turun ilk maçlarında Manchester City, Real Madrid'i ağırlayacak. Devler Ligi karşılaşmasını takip etmek isteyen futbol severler ekran başına geçiyor. Öte yandan Man. City karşısında Arda Güler oynayacak mı merak konusu. Peki; Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...