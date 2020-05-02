Mateja Kezman'ın son hali 'yok artık' dedirtti!

Fenerbahçe'nin 100. yıl kadrosunda bulunan yıldızlardan Mateja Kezman, futbolunun yanı sıra tarzıyla da taraftarların beğenisini kazanmıştı. Ancal Sırp yıldızın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş ve taraftarın sevgilisi olmuş isimlerden 41 yaşındaki Mateja Kezman paylaştığı fotoğraftaki son haliyle herkesi şaşırttı. İŞTE SPOR DÜNYASINDAN BAZI İSİMLERİN BÜYÜK DEĞİŞİMİ! Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan. Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı ülkesinde geçiren Fenerbahçe Başantrenörü Zejlko Obradovic, yeni imajıyla dikkat çekti. Sırp hocanın sakallı hali taraftarları şaşırttı. Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu. Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor. Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi. Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.