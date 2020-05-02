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'ın son hali 'yok artık' dedirtti!

Fenerbahçe'nin 100. yıl kadrosunda bulunan yıldızlardan Mateja Kezman, futbolunun yanı sıra tarzıyla da taraftarların beğenisini kazanmıştı. Ancal Sırp yıldızın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 12:45
Mateja Kezman'ın son hali 'yok artık' dedirtti!

Bir dönem 'de de forma giymiş ve taraftarın sevgilisi olmuş isimlerden 41 yaşındaki paylaştığı fotoğraftaki son haliyle herkesi şaşırttı.

Mateja Kezman'ın son hali 'yok artık' dedirtti!

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Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Mateja Kezman'ın son hali 'yok artık' dedirtti!

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı ülkesinde geçiren Başantrenörü Zejlko Obradovic, yeni imajıyla dikkat çekti. Sırp hocanın sakallı hali taraftarları şaşırttı.

Mateja Kezman'ın son hali 'yok artık' dedirtti!

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

Mateja Kezman'ın son hali 'yok artık' dedirtti!

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

Mateja Kezman'ın son hali 'yok artık' dedirtti!

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

Mateja Kezman'ın son hali 'yok artık' dedirtti!

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

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