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Haberler Galeri Mauro Icardi için flaş eleştiri: "Avrupa'da nefes bile aldırmazlar"
Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 08:53

Mauro Icardi için flaş eleştiri: "Avrupa'da nefes bile aldırmazlar"

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son maçında zorlu Kasımpaşa maçında son dakikalarda bulduğu golle maçtan 4-3 galip ayrıldı. Kasımpaşa'ya 2 gol atan ve bir de penaltı kaçıran Mauro Icardi, Hagi'nin 72 golle en tepede yer aldığı listede, Sneijder'i geçerek 46 golle 4. sıraya yükseldi. Arjantinli yıldız gözünü rekora dikti. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Ali Gültiken, Icardi için de dikkat çeken eleştiriler yaptı.

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Mauro Icardi için flaş eleştiri: Avrupa’da nefes bile aldırmazlar

Sakatlıklarla boğuşsa da gollerine devam eden Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında ağları bulup geçen sezonki 23 golü şimdiden yakaladı.

Mauro Icardi için flaş eleştiri: Avrupa’da nefes bile aldırmazlar

Geçtiğimiz yıldan bu yana 64 kez sarı-kırmızılı formayı giyen İcardi'nin karnesinde 46 gol - 18 asist yazıyor. 64 maçta toplam 64 kez skor katkısı yapan Arjantinli forvet, Galatasaray'ın 1 numaralı hücum silahı.

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Mauro Icardi için flaş eleştiri: Avrupa’da nefes bile aldırmazlar

ICARDI GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ

Ortalama her maç tabelayı değiştiren İcardi, sarı-kırmızılıların en golcü yabancıları listesinde 4. sırada yer alıyor.

Mauro Icardi için flaş eleştiri: Avrupa’da nefes bile aldırmazlar

Kasımpaşa maçı sonrasında Sneijder'i geçen 31 yaşındaki Tangocu, Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu listede 61 gollü Baros ve 51 gollü Gomis'i takip ediyor. Icardi maç sayısına oranla en skorer isim konumunda.

Mauro Icardi için flaş eleştiri: Avrupa’da nefes bile aldırmazlar

BÜLENT TİMURLENK: BAŞKA BİR TARİFİ VAR

Her futbolcuyu kendi dönemiyle, takım arkadaşlarıyla ve kazandığı kupalarla değerlendirmek lazım. Listenin ilk sırasındaki isim bir santrfor değil. Gheorghe Hagi bir on numaraydı… Icardi 30 yaş altında Serie A'dan Galatasaray'a Wesley Sneijder ile birlikte gelmiş iki büyük yıldızdan biri.

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