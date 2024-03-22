Mauro Icardi için flaş eleştiri: "Avrupa'da nefes bile aldırmazlar"

BÜLENT TİMURLENK: BAŞKA BİR TARİFİ VAR

Her futbolcuyu kendi dönemiyle, takım arkadaşlarıyla ve kazandığı kupalarla değerlendirmek lazım. Listenin ilk sırasındaki isim bir santrfor değil. Gheorghe Hagi bir on numaraydı… Icardi 30 yaş altında Serie A'dan Galatasaray'a Wesley Sneijder ile birlikte gelmiş iki büyük yıldızdan biri.