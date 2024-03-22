Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
08:53
Mauro Icardi için flaş eleştiri: "Avrupa'da nefes bile aldırmazlar"
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son maçında zorlu Kasımpaşa maçında son dakikalarda bulduğu golle maçtan 4-3 galip ayrıldı. Kasımpaşa'ya 2 gol atan ve bir de penaltı kaçıran Mauro Icardi, Hagi'nin 72 golle en tepede yer aldığı listede, Sneijder'i geçerek 46 golle 4. sıraya yükseldi. Arjantinli yıldız gözünü rekora dikti. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Ali Gültiken, Icardi için de dikkat çeken eleştiriler yaptı.