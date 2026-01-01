Mauro Icardi için yüzde 50 şartı! China Suarez faktörü ortaya çıktı...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 16:33

Uzun süren sakatlığının ardından sahalara geri dönen Mauro Icardi, sezon başında eleştirilse de attığı gollerle adından söz ettirmeye devam etti. Sarı-kırmızılı takımla sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldızın geleceği belirsizliğini korurken İspanya'dan transfer iddiası geldi. China Suarez detayı dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Galatasaray ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Sakatlığını atlatmasının ardından sahalara geri dönen Arjantinli yıldız, Süper Lig'de kaydettiği 9 golle adından söz ettirdi.

BIRAKMAK İSTEMİYOR

Galatasaray, İtalya ve Arjantin'den talipleri bulunan yıldız golcüyü bırakmak istemiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin önceliğinin Icardi ile devam etmek olduğu biliniyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Mauro Icardi, 10 milyon euro olan maaşında yüzde 50 indirime giderse Aslan, Arjantinli ile yeni kontrat imzalayacak.

İSPANYA'DAN İDDİA

Tüm bu gelişmelerin ardından Icardi için İspanyol basınından da dikkat çeken bir iddia geldi.

La Liga ekiplerinden Elche ve Oviedo'nun Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istediği yazıldı.

Sportif açıdan kağıt üzerinde çok cazip görünmeyen bu seçeneklerin, özel hayat faktörü nedeniyle Icardi'nin gündemine girebileceği ifade ediliyor.

CHINA SUAREZ FAKTÖRÜ

Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in İspanya'ya yerleşmek istemesi, bu ihtimali güçlendiren en önemli etkenlerden biri olduğu öne sürüldü.

Galatasaray ile Arjantinli yıldız arasında yapılacak görüşmelerin ardından oyuncunun geleceğinin netleştirmesi bekleniyor.

REKOR KIRMIŞTI

Arjantinli yıldız, Süper Lig'de 60. kez fileleri havalandırarak, sarı-kırmızılıların lig tarihindeki en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Söz konusu rekor, 59 golle Galatasaray tarihinin efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'ye aitti.

Galatasaray'da toplamda 111 maça çıkan Mauro Icardi, 71 gol atarken, 22 asist yaptı. Yıldız oyuncu 93 gol katkısı verdi.

32 yaşındaki Mauro Icardi, bu sezon ise 23 karşılaşmaya çıktı ve 9 kez gol sevinci yaşadı.