Mauro Icardi için yüzde 50 şartı! China Suarez faktörü ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 01.01.2026 16:33
Uzun süren sakatlığının ardından sahalara geri dönen Mauro Icardi, sezon başında eleştirilse de attığı gollerle adından söz ettirmeye devam etti. Sarı-kırmızılı takımla sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldızın geleceği belirsizliğini korurken İspanya'dan transfer iddiası geldi. China Suarez detayı dikkat çekti. İşte ayrıntılar...