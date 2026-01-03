Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Mauro Icardi'de tahmin edilenin tersi oluyor! Herkes Arjantin derken...
Giriş Tarihi: 03.01.2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:18

Mauro Icardi'de tahmin edilenin tersi oluyor! Herkes Arjantin derken...

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son günlerde sıkça Arjantin'e döneceği konuşulan yıldız golcü için bilgi alan takımı ve Cimbom'un beklentisini duyurdular. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Süper Lig'de ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ligde liderliğini sürdüren Cimbom, ara transferde kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılarda kadroya dahil edilecek futbolcuların yanı sıra takımdaki mevcut oyuncuların da geleceği merak ediliyor.

Bu isimlerin başında ise Aslan ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi geliyor.

ICARDI İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

Arjantinli golcünün kariyerine Türkiye'de mi yoksa başka bir takımda mı devam edeceği merak edilirken Brezilya basınından çarpıcı bir iddia geldi.

BREZİLYA EKİBİ DEVREDE

Central do Galo'nun haberine göre Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Mauro Icardi için Galatasaray'dan bilgi aldı.

CİMBOM'UN TALEBİ BELLİ OLDU

Haberde, sarı-kırmızılıların Mauro Icardi için Brezilya ekibinden 9,5 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.

DURUMU HALA BELİRSİZ

Galatasaray, henüz tecrübeli golcünün sözleşmesinin uzatılması konusunda resmi bir adım atmamış durumda.

23 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon tüm kulvarlarda 23 karşılaşmaya çıkan Mauro Icardi, 980 dakika süre aldı.

PERFORMANSI

32 yaşındaki golcü futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca rakip fileleri 9 kez havalandırmayı başarırken, 1 de asist yaptı.

G.SARAY KARİYERİ

Galatasaray kariyerinde 110 maça çıkan Mauro Icardi, 70 gol-22 asistlik performans sergiledi. Icardi, 23/24 sezonunda 25 golle gol kralı oldu.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda (30 Haziran 2026) sona erecek.

DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.