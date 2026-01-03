Haberler
Galeri
Mauro Icardi'de tahmin edilenin tersi oluyor! Herkes Arjantin derken...
Giriş Tarihi: 03.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:18
Mauro Icardi'de tahmin edilenin tersi oluyor! Herkes Arjantin derken...
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son günlerde sıkça Arjantin'e döneceği konuşulan yıldız golcü için bilgi alan takımı ve Cimbom'un beklentisini duyurdular. İşte son dakika transfer haberinin detayları...