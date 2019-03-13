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'den anlamlı hareket

'in yıldızı , Kenya'da kendi yaptığı ve arkasına 'Özil' yazdığı formayla sokaklarda gezen çocuklara forma, futbol topu ve krampon gönderdi.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 13:17 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 13:20
Mesut Özil'den anlamlı hareket

'in yıldızı , Kenya'da kendi yaptığı ve arkasına 'Özil' yazdığı formayla sokaklarda gezen çocuklara forma, futbol topu ve krampon gönderdi.

Mesut Özil'den anlamlı hareket

Arsenalli , kendisine sosyal medya üzerinden gelen bir fotoğraf üzerine Kenyalı çocukları sevindirdi.

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Mesut Özil'den anlamlı hareket

Kendi yaptıkları ve arkasında Özil yazan formayla Kenya'nın Nairobi kentinde gezen çocukların karesi 'e ulaştı.

Mesut Özil'den anlamlı hareket

Bunun üzerine Arsenalli futbolcu da bu çocuklara forma, krampon ve futbol topu gönderdi.

Mesut Özil'den anlamlı hareket

Sosyal medya üzerinden bu 'mutluluk' fotoğraflarını paylaşan "Twitter'da gördüğüm ve kendi yaptığı formayı giyen Kenyalı çocuğun fotoğrafı bana çok dokundu. Şimdi Lawrence'a bakın. Onu ve kardeşlerini böyle görmek çok mutlu" diye yazdı.

Mesut Özil'den anlamlı hareket
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