Mesut Özil'den anlamlı hareket

Sosyal medya üzerinden bu 'mutluluk' fotoğraflarını paylaşan Mesut Özil "Twitter'da gördüğüm ve kendi yaptığı formayı giyen Kenyalı çocuğun fotoğrafı bana çok dokundu. Şimdi Lawrence'a bakın. Onu ve kardeşlerini böyle görmek çok mutlu" diye yazdı.