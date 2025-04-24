Giriş Tarihi: 24.04.2025 08:46
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
08:46
MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Futbol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle? İşte fikstür
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2025 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde hazırlıklarını hızlandırdı. Haziran ayında başlayacak olan elemeler öncesi ay-yıldızlı ekip, kamp programı kapsamında Amerika'ya giderek iki özel karşılaşma oynayacak. İlk rakip ABD olacak, ardından ise milliler Meksika ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Milli takımın bu önemli hazırlık süreci futbolseverler tarafından yakından izleniyor. "Türkiye'nin bir sonraki milli maçı ne zaman, rakibi kim?" soruları araştırılıyor. İşte, 2025 yılına ait Türkiye A Milli Takımı'nın güncel maç programı ve hazırlık sürecine dair detaylar...