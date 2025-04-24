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Giriş Tarihi: 24.04.2025 08:46 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 08:46

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Futbol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle? İşte fikstür

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2025 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde hazırlıklarını hızlandırdı. Haziran ayında başlayacak olan elemeler öncesi ay-yıldızlı ekip, kamp programı kapsamında Amerika'ya giderek iki özel karşılaşma oynayacak. İlk rakip ABD olacak, ardından ise milliler Meksika ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Milli takımın bu önemli hazırlık süreci futbolseverler tarafından yakından izleniyor. "Türkiye'nin bir sonraki milli maçı ne zaman, rakibi kim?" soruları araştırılıyor. İşte, 2025 yılına ait Türkiye A Milli Takımı'nın güncel maç programı ve hazırlık sürecine dair detaylar...

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Futbol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle? İşte fikstür

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2025 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, hazırlık kampı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel karşılaşmaya çıkacak. Milliler, ilk hazırlık maçında ev sahibi ABD ile kozlarını paylaşacak. Ardından Meksika ile zorlu bir mücadeleye imza atacak. İşte, A Milli Takım 2025 maç programı.

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Futbol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle? İşte fikstür

A MİLLİ TAKIM FİKSTÜR VE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, bu maçların ikincisini Meksika ile yapacak.

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MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Futbol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle? İşte fikstür

ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40'ta başlayacak.

Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Futbol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle? İşte fikstür

MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meksika - Türkiye maçı, 10 Haziran 2025 Salı günü oynanacak ve TSİ 03.30'da başlayacak.

Mücadele, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak.

İki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Futbol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle? İşte fikstür

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü:

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye