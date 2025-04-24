MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Futbol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle? İşte fikstür

A MİLLİ TAKIM FİKSTÜR VE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, bu maçların ikincisini Meksika ile yapacak.