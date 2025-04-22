MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Takım maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle? İşte fikstür

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık sürecine güçlü rakiplerle devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, Meksika ve ABD ile özel maçlara çıkacak. UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanşında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükselen milliler, formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Futbolseverler ise sıradaki milli maçların tarihlerini ve rakiplerini merakla bekliyor. İşte A Milli Takım fikstür ve milli maç takvimi hakkında tüm detaylar.