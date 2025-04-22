Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
09:36
MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Takım maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle? İşte fikstür
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Ay-yıldızlılar, hazırlık maçları kapsamında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile karşılaşacak. Son olarak UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanşında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek A Ligi'ne yükselen milliler, büyük bir başarıya imza atmıştı. Milli maçları yakından takip eden futbolseverler ise "En yakın milli maç ne zaman, rakipleri kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte A Milli Takım maç takvimi ve detaylar.