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Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 09:36

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Takım maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle? İşte fikstür

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Ay-yıldızlılar, hazırlık maçları kapsamında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile karşılaşacak. Son olarak UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanşında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek A Ligi'ne yükselen milliler, büyük bir başarıya imza atmıştı. Milli maçları yakından takip eden futbolseverler ise "En yakın milli maç ne zaman, rakipleri kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte A Milli Takım maç takvimi ve detaylar.

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Takım maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle? İşte fikstür

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık sürecine güçlü rakiplerle devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, Meksika ve ABD ile özel maçlara çıkacak. UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanşında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükselen milliler, formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Futbolseverler ise sıradaki milli maçların tarihlerini ve rakiplerini merakla bekliyor. İşte A Milli Takım fikstür ve milli maç takvimi hakkında tüm detaylar.

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Takım maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle? İşte fikstür

A MİLLİ TAKIM FİKSTÜR VE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, bu maçların ikincisini Meksika ile yapacak.

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MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Takım maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle? İşte fikstür

ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40'ta başlayacak.

Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Takım maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle? İşte fikstür

MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meksika - Türkiye maçı, 10 Haziran 2025 Salı günü oynanacak ve TSİ 03.30'da başlayacak.

Mücadele, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak.

İki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025! A Milli Takım maçları ne zaman, rakipleri kimler, en yakın maç kiminle? İşte fikstür

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü:

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye