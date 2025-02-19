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Haberler Galeri Milli maç programı: En yakın milli maç ne zaman, nerede? Gözler Türkiye Macaristan karşılaşmasında!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:33

Milli maç programı: En yakın milli maç ne zaman, nerede? Gözler Türkiye Macaristan karşılaşmasında!

A Milli Futbol Takımı, 2025 yılı maç takvimi kapsamında Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Kırmızı beyazlı ekip, Macaristan'ı İstanbul'da konuk edecek. Futbolseverler, bu heyecan verici mücadelenin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Milli maç programı: En yakın milli maç ne zaman, nerede? Gözler Türkiye Macaristan karşılaşmasında!

Milli heyecan devam ediyor! A Milli Futbol Takımı, 2025 yılı maç programı çerçevesinde Macaristan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Taraftarlar, maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye - Macaristan karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte merak edilenler…

Milli maç programı: En yakın milli maç ne zaman, nerede? Gözler Türkiye Macaristan karşılaşmasında!

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

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Milli maç programı: En yakın milli maç ne zaman, nerede? Gözler Türkiye Macaristan karşılaşmasında!

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

Milli maç programı: En yakın milli maç ne zaman, nerede? Gözler Türkiye Macaristan karşılaşmasında!

Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.

Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak.

Milli maç programı: En yakın milli maç ne zaman, nerede? Gözler Türkiye Macaristan karşılaşmasında!
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