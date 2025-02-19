Milli maç programı: En yakın milli maç ne zaman, nerede? Gözler Türkiye Macaristan karşılaşmasında!

Milli heyecan devam ediyor! A Milli Futbol Takımı, 2025 yılı maç programı çerçevesinde Macaristan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Taraftarlar, maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye - Macaristan karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte merak edilenler…