Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:33
Milli maç programı: En yakın milli maç ne zaman, nerede? Gözler Türkiye Macaristan karşılaşmasında!
A Milli Futbol Takımı, 2025 yılı maç takvimi kapsamında Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Kırmızı beyazlı ekip, Macaristan'ı İstanbul'da konuk edecek. Futbolseverler, bu heyecan verici mücadelenin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…