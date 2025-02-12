Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
09:20
MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım kalan maçları
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. İki maç üzerinden oynanacak bu kritik eşleşmenin ilk ayağı, İstanbul'daki Rams Park'ta gerçekleşecek. Taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak olan milliler, rövanş için Macaristan'a gidecek. A Ligi'ne yükselme yolunda önemli bir sınav verecek olan ay-yıldızlılar, bu zorlu play-off sürecinden avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 2025 milli maç programı ve tüm detaylar…