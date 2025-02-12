MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım kalan maçları

Uluslar B Ligi'nde son anda play-off hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile İstanbul'daki Rams Park'ta kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Sahasında avantajı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Vincenzo Montella'nın ekibi, güçlü rakibini mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi ve Türkiye'yi Avrupa futbolunun zirvesine taşımayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, A Milli Takım milli maç programına dair tüm detaylar…