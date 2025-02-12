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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım kalan maçları
Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:20

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım kalan maçları

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. İki maç üzerinden oynanacak bu kritik eşleşmenin ilk ayağı, İstanbul'daki Rams Park'ta gerçekleşecek. Taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak olan milliler, rövanş için Macaristan'a gidecek. A Ligi'ne yükselme yolunda önemli bir sınav verecek olan ay-yıldızlılar, bu zorlu play-off sürecinden avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 2025 milli maç programı ve tüm detaylar…

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım kalan maçları

Uluslar B Ligi'nde son anda play-off hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile İstanbul'daki Rams Park'ta kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Sahasında avantajı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Vincenzo Montella'nın ekibi, güçlü rakibini mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi ve Türkiye'yi Avrupa futbolunun zirvesine taşımayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, A Milli Takım milli maç programına dair tüm detaylar…

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım kalan maçları

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.

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MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım kalan maçları

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım kalan maçları

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maçların hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.

Türkiye - Macaristan play-off maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım kalan maçları

MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?

A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

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