MİLLİ MAÇ TARİHİ! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı fikstür

Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
16:59
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, millilerimiz Amerika Birleşik Devletleri ile özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma, Türkiye ile ABD'nin beşinci randevusu olacak. Maç, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte milli maç tarihi hakkında tüm detaylar.