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Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:59 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:59

MİLLİ MAÇ TARİHİ! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı fikstür

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, millilerimiz Amerika Birleşik Devletleri ile özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma, Türkiye ile ABD'nin beşinci randevusu olacak. Maç, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte milli maç tarihi hakkında tüm detaylar.

MİLLİ MAÇ TARİHİ! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı fikstür

2026 Dünya Kupası elemeleri öncesi A Milli Takım hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile kritik bir hazırlık maçı yapacak. Daha önce dört kez karşılaşan iki takım arasında, sadece bir galibiyet alabilen millilerimizin, bu maçtan alacağı sonuç büyük bir merakla bekleniyor. Peki; ABD - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, A Milli Futbol Takımı 2025 fikstürü hakkında detaylar.

MİLLİ MAÇ TARİHİ! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı fikstür

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ABD İLE KARŞILAŞACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

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MİLLİ MAÇ TARİHİ! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı fikstür

ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40'ta başlayacak.

Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİ MAÇ TARİHİ! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı fikstür

TÜRKİYE'NİN DİĞER RAKİBİ KİM?

A Milli Takım, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak.

MİLLİ MAÇ TARİHİ! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı fikstür

DAHA ÖNCE 4 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Ay-Yıldızlılar, daha önce ABD ile biri resmî, üçü özel olmak üzere toplam dört müsabaka oynadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Millî Takım, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.

FIFA sıralamasında 16. sırada bulunan ABD, 1990 senesinden günümüze kadar düzenlenen biri hariç tüm Dünya Kupası finallerinde yer aldı ve bu yıl da 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da mücadele edecek.