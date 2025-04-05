MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin fikstürü

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda hazırlıklarını sürdürürken, kamp programı kapsamında ABD'de iki özel karşılaşma oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre bu maçlardan ilki, turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD'ye karşı olacak. İki ekip şimdiye kadar dört kez mücadele etti ve ay-yıldızlılar bu maçlardan yalnızca birini kazandı. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?