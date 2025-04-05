Giriş Tarihi: 05.04.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
15:13
MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin fikstürü
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde A Milli Takım hazırlık karşılaşmalarıyla form tutacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, milliler turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkelerden ABD ile bir dostluk maçında karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce dört kez mücadele etti ve Türkiye bu maçlardan yalnızca birini kazanabildi. Peki, Türkiye ile ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi statta yapılacak? İşte detaylı program…