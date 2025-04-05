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Giriş Tarihi: 05.04.2025 15:13 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:13

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin fikstürü

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde A Milli Takım hazırlık karşılaşmalarıyla form tutacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, milliler turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkelerden ABD ile bir dostluk maçında karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce dört kez mücadele etti ve Türkiye bu maçlardan yalnızca birini kazanabildi. Peki, Türkiye ile ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi statta yapılacak? İşte detaylı program…

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin fikstürü

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda hazırlıklarını sürdürürken, kamp programı kapsamında ABD'de iki özel karşılaşma oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre bu maçlardan ilki, turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD'ye karşı olacak. İki ekip şimdiye kadar dört kez mücadele etti ve ay-yıldızlılar bu maçlardan yalnızca birini kazandı. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin fikstürü

TFF DUYURDU: MİLLİLER ABD'YE KARŞI SAHAYA ÇIKIYOR!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri başlamadan önce A Milli Takım'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki hazırlık karşılaşmasına çıkacağını açıkladı.

Federasyonun resmi sitesinde paylaşılan bilgilere göre, milliler bu özel maçların ilkinde, turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD ile mücadele edecek.

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MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin fikstürü

ABD - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Amerika'nın East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadyumu'nda gerçekleşecek maç 7 Haziran günü TSİ 22:40'da düzenlenecek.

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin fikstürü

MİLLİ TAKIMIN YENİ RAKİBİ MEKSİKA!

Türkiye ile Meksika arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, 10 Haziran 2025 Salı günü yapılacak ve Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.

Karşılaşma, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Chapel Hill şehrindeki Kenan Stadyumu'nda gerçekleşecek.

İki ülkenin A Milli takımları tarihinde ilk kez birbirine rakip olacak.

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin fikstürü

FIFA sıralamasında 16. sırada bulunan ABD, 1990 senesinden günümüze kadar düzenlenen biri hariç tüm Dünya Kupası finallerinde yer aldı ve bu yıl da 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da mücadele edecek.