Milli Savunma Bakanlığı Başakşehir-Wolfsberger maçında asker selamı verdiği için UEFA tarafından hakkında soruşturma açılan futbolcu İrfan Can Kahveci'ye Twitter'dan yayımladığı teşekkür mesajıyla sahip çıktı. Mesajda 'İrfan Can Kahveci kardeşimiz! Her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun' denildi.