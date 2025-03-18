Giriş Tarihi: 18.03.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
13:48
Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! İşte listedeki yıldız isimler...
Futbolda liglere ara verildi ve milli takımlar seansı başladı. Avrupa'da Uluslar Ligi play-oflları ve Dünya Kupası Elemeleri oynanacak. Diğer kıtalarda da yine 2026 Dünya Kupası eleme maçları oynanamaya devam edecek. Yıldız futbolcular oynadıkları kulüplerin yanı sıra, ülkeleri adına da birçok defa fileleri sarsmayı başardı. İşte ülkesine adına en çok gol atan futbolcular...