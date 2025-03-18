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Haberler Galeri Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! İşte listedeki yıldız isimler...
Giriş Tarihi: 18.03.2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 13:48

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! İşte listedeki yıldız isimler...

Futbolda liglere ara verildi ve milli takımlar seansı başladı. Avrupa'da Uluslar Ligi play-oflları ve Dünya Kupası Elemeleri oynanacak. Diğer kıtalarda da yine 2026 Dünya Kupası eleme maçları oynanamaya devam edecek. Yıldız futbolcular oynadıkları kulüplerin yanı sıra, ülkeleri adına da birçok defa fileleri sarsmayı başardı. İşte ülkesine adına en çok gol atan futbolcular...

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! İşte listedeki yıldız isimler...

Futbolda milli takım arasına girilirken, ülkesi adına en çok gol atan 15 futbolcu belli oldu. İşte listedeki yıldızlar...

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! İşte listedeki yıldız isimler...

15- KUNISHIGE KAMAMOTO - JAPONYA

76 maç / 75 gol

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Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! İşte listedeki yıldız isimler...

14- SANDOR KOCSIS - MACARİSTAN

68 maç / 75 gol

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! İşte listedeki yıldız isimler...

13 - PELE - BREZİLYA

92 maç / 77 gol

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! İşte listedeki yıldız isimler...

12- HUSSEIN SAEED MOHAMMED - IRAK

137 maç / 78 gol