Giriş Tarihi: 14.04.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
15:42
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2025: En yakın milli maç ne zaman, rakipleri kimler? İşte milli takım maç takvimi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında kritik karşılaşmalara çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip, hazırlık süreci çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde iki önemli özel maç oynayacak. Milliler, ilk olarak ABD ile karşı karşıya gelecek, ardından ise güçlü rakip Meksika ile kozlarını paylaşacak.Milli takımın maçlarını heyecanla takip eden futbolseverler, "En yakın milli maç ne zaman, rakipleri kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 A Milli Futbol Takımı milli takım maç takvimi.