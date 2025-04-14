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Giriş Tarihi: 14.04.2025 15:42 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 15:42

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2025: En yakın milli maç ne zaman, rakipleri kimler? İşte milli takım maç takvimi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında kritik karşılaşmalara çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip, hazırlık süreci çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde iki önemli özel maç oynayacak. Milliler, ilk olarak ABD ile karşı karşıya gelecek, ardından ise güçlü rakip Meksika ile kozlarını paylaşacak.Milli takımın maçlarını heyecanla takip eden futbolseverler, "En yakın milli maç ne zaman, rakipleri kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 A Milli Futbol Takımı milli takım maç takvimi.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2025: En yakın milli maç ne zaman, rakipleri kimler? İşte milli takım maç takvimi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2025 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, kamp kapsamında Amerika'da iki özel maça çıkacak. Milliler ilk olarak ABD ile karşılaşacak, ardından Meksika ile mücadele edecek. Futbolseverler ise "Milli maç ne zaman, rakipler kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, A Milli Takım 2025 maç programı ve detaylar...

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2025: En yakın milli maç ne zaman, rakipleri kimler? İşte milli takım maç takvimi

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2025

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, bu maçların ikincisini turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak.

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MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2025: En yakın milli maç ne zaman, rakipleri kimler? İşte milli takım maç takvimi

ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40'ta başlayacak.

Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2025: En yakın milli maç ne zaman, rakipleri kimler? İşte milli takım maç takvimi

MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meksika - Türkiye maçı, 10 Haziran 2025 Salı günü oynanacak ve TSİ 03.30'da başlayacak.

Mücadele, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak.

İki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2025: En yakın milli maç ne zaman, rakipleri kimler? İşte milli takım maç takvimi

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü:

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye