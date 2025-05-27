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Haberler Galeri Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 16:14

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

Futbol kariyerlerini Avrupa'da sürdüren milli futbolcular, bu sezon ortaya koydukları performansla takımlarının başarılarına önemli katkı sağladı. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Juventus'ta Kenan Yıldız, Real Madrid'de Arda Güler, Benfica'da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ve Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun, bu sezon başarılı performanslarıyla göz doldurdu. İşte Türk futbolcuların sezon karnesi…

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Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

Kariyerlerine Avrupa'da devam eden milli futbolcular, bu sezon ortaya koydukları performansla göz doldurdular. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Juventus'ta Kenan Yıldız, Real Madrid'de Arda Güler, Benfica'da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ve Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun, performanslarıyla takımlarına bütük katkı sağladı.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

Milli futbolcular, özellikle skor anlamında takımlarının başarılarında önemli rol oynadı. İşte milli yıldızların sezon karnesi…

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Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

HAKAN ÇALHANOĞLU

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Inter'de bu sezon etkili bir performans sergiledi.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

İtalyan ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kalmasına önemli rol oynayan 31 yaşındaki futbolcu, Serie A'da bu sezon 29 maçta 5 gol ve 6 asistle oynadı.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

Bu sezon tüm kulvarlarda 46 maçta oynayan milli futbolcu, 11 gol atıp 8 asist yaptı. Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele ederek tarihe geçecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

KENAN YILDIZ

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen genç milli futbolcu Kenan Yıldız, takımının vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen 20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 48 maçta 9 gol ve 7 asistle oynadı.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

Milli futbolcu, oyun stiliyle Juventus efsanesi Del Piero'ya benzetiliyor.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU

2023 yazında 25 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica'nın yolunu tutan Orkun Kökçü, Portekiz serüvenine hayal kırıklığıyla başlamıştı.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

Defansif orta saha oyuncusu olmasına rağmen hücuma yatkınlığıyla gol yollarında da etkili performans sergileyen Orkun, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun takıma katılmasıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

Portekiz Ligi'nde Sporting'e karşı verdikleri şampiyonluk mücadelesini kaybeden Benfica'da 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçta 12 gol ve 9 asistle oynadı.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

Geçen yılın eylül ayında Galatasaray'dan 12 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu da kısa sürede taraftarların gönlünü kazandı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 55 maç görev alırken, 18 gol atıp 16 asist yaptı.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

ARDA GÜLER

Fenerbahçe'den 2023 yılında Real Madrid'e 20 milyon avro artı 10 milyon avroluk bonuslar karşılığında transfer olan Arda Güler, bu sezonun son dönemde düzenli forma şansı buldu.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

Real Madrid'de 38 lig maçının 28'inde forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu, LaLiga'da bu sezon 3 gol ve 5 asistlik katkıda buldu.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

Milli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 42 maçta ise 5 gol ve 9 asistlik katkı verdi.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

CAN UZUN

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, skor üretme becerisi ve güçlü fiziğiyle dikkati çekiyor.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

Geçen sene Nürnberg'den 11 milyon avro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'a transfer olan 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 31 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Almanya Milli Takımı'ndan da davet alan 19 yaşındaki yıldız, tercihini ay-yıldızlı formadan yana kullanarak Mart 2024'te ilk milli maçına çıktı.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

ZEKİ ÇELİK

Fransa ekibi Lille'den 2022'de Roma'ya transfer alan Zeki Çelik, sergilediği performansla sağ bek pozisyonunun vazgeçilmezi oldu.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

Kendisiyle aynı mevkide oynayan tecrübeli oyuncu Alessandro Florenzi'ye formayı vermeyen Zeki, Roma'da tüm kulvarlarda 43 maçta görev yaptı, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

SALİH ÖZCAN

Hakan Çalhanoğlu gibi futbol hayatına gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da başlayan Salih Özcan tüm kariyerini Almanya'da geçirdi.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

2024 yazında kiralık olarak gittiği Wolfsburg'dan 2025 yılının ocak ayında Borussia Dortmund'a dönen 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta forma giydi.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

ALTAY BAYINDIR

2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Altay Bayındır, takımında forma şansı bulamayan oyuncular arasında yer alıyor.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

Milli kaleci, bu sezon Premier Lig'de 4, tüm kulvarlarda 10 maçta forma giyerken kalesinde 18 gol gördü.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

DİĞER FUTBOLCULARIN PERFORMANSLARI

Getafe'de görev yapan 22 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 27 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

Atakan Karazor de Stuttgart formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 46 maçta oynarken, 3 gol atıp 4 asist üretti.