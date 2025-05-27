Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi

Bu sezon tüm kulvarlarda 46 maçta oynayan milli futbolcu, 11 gol atıp 8 asist yaptı. Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele ederek tarihe geçecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.