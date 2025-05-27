Giriş Tarihi: 27.05.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
16:14
Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi
Futbol kariyerlerini Avrupa'da sürdüren milli futbolcular, bu sezon ortaya koydukları performansla takımlarının başarılarına önemli katkı sağladı. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Juventus'ta Kenan Yıldız, Real Madrid'de Arda Güler, Benfica'da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ve Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun, bu sezon başarılı performanslarıyla göz doldurdu. İşte Türk futbolcuların sezon karnesi…