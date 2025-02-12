Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Son dönemde formunda düşüş yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun, Monaco - Benfica maçına yedeklerden başlaması bekleniyor. Diğer yandan, Orkun Kökçü'nün ise form grafiğiyle dikkat çekerken, ilk 11'de yer alması tahmin ediliyor.

Maçta milli futbolcularımızın nasıl bir performans sergileyeceği ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.