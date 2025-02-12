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Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:03

Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Monaco ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Monaco, ligin başlarında şampiyonluk adayları arasında yer alırken, 17. sıraya kadar gerileyip play-off'lara kalmayı başardı. Benfica ise son maçta 3-2'lik galibiyetle avantajlı duruma geçti ve ev sahibi Monaco'nun form düşüklüğünden faydalanarak avantajı elde etmeyi hedefliyor. Peki; Monaco - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı? İşte, mücadeleye ilişkin tüm detaylar.

Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Play-Off turu heyecanı sürüyor. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosunda bulunduran Benfica, Monaco'yu deplasmanda konuk edecek. Milli yıldızlarımız, Monaco'dan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Peki, Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar.

Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

MONACO-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak Monaco - Benfica maçı 12 Şubat Çarşamba bu akşam saat 23:00'te başlayacak.

Mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

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Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

MONACO - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu Monaco - Benfica maçı tabii spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Son dönemde formunda düşüş yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun, Monaco - Benfica maçına yedeklerden başlaması bekleniyor. Diğer yandan, Orkun Kökçü'nün ise form grafiğiyle dikkat çekerken, ilk 11'de yer alması tahmin ediliyor.

Maçta milli futbolcularımızın nasıl bir performans sergileyeceği ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

MUHTEMEL 11'LER
Monaco: Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique; Zakaria, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Biereth.

Benfica: Trubin; Tomas Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Fernandez; Florentino Luis, Aursnes, Orkun Kökçü; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup

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