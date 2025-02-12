Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
11:03
Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?
Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Monaco ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Monaco, ligin başlarında şampiyonluk adayları arasında yer alırken, 17. sıraya kadar gerileyip play-off'lara kalmayı başardı. Benfica ise son maçta 3-2'lik galibiyetle avantajlı duruma geçti ve ev sahibi Monaco'nun form düşüklüğünden faydalanarak avantajı elde etmeyi hedefliyor. Peki; Monaco - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı? İşte, mücadeleye ilişkin tüm detaylar.