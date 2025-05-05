Giriş Tarihi: 05.05.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
07:09
Mourinho’ya şok tepki! “Yapı” sözleri Fenerbahçe taraftarını kızdırdı…
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takımın bu mağlubiyetinin ardından lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Derbi sonrası Jose Mourinho'nun "Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti" sözlerine flaş tepki geldi. Portekizli teknik adamın bu açıklamaları Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. İşte sosyal medyadan paylaşılan o sözler…