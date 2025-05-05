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Haberler Galeri Mourinho’ya şok tepki! “Yapı” sözleri Fenerbahçe taraftarını kızdırdı…
Giriş Tarihi: 05.05.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 07:09

Mourinho’ya şok tepki! “Yapı” sözleri Fenerbahçe taraftarını kızdırdı…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takımın bu mağlubiyetinin ardından lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Derbi sonrası Jose Mourinho'nun "Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti" sözlerine flaş tepki geldi. Portekizli teknik adamın bu açıklamaları Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. İşte sosyal medyadan paylaşılan o sözler…

Mourinho’ya şok tepki! Yapı sözleri Fenerbahçe taraftarını kızdırdı…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı siyah-beyazlı takım 1-0 kazandı.

Mourinho’ya şok tepki! Yapı sözleri Fenerbahçe taraftarını kızdırdı…

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

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Mourinho’ya şok tepki! Yapı sözleri Fenerbahçe taraftarını kızdırdı…

DERBİLERİ KAZANAMADI!

Bu sezon Fenerbahçe'nin başında, İstanbul derbilerinde 5 maça çıkan Jose Mourinho bu karşılaşmalarda galibiyet çıkaramadı.

Mourinho’ya şok tepki! Yapı sözleri Fenerbahçe taraftarını kızdırdı…

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadığı İstanbul derbilerinde 4 mağlubiyet alırken yalnızca Galatasaray ile deplasmanda oynanan karşılaşmada berabere kaldı.

Mourinho’ya şok tepki! Yapı sözleri Fenerbahçe taraftarını kızdırdı…

MOURINHO'NUN "YAPI" SÖZLERİ

Fenerbahçe Teknik Diirektörü Jose Morinho, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla gündem oldu.