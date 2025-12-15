Mustafa Çulcu Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki pozisyonları tek tek açıkladı! Kırmızı kart var mı?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 15.12.2025 07:12

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, karşı karşıya geldi. Gol düellosunda kazanan çıkmadı. 3-3 sona eren mücadeleye hakem Ali Şansalan'ın kararları damga vurdu. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Ömer Üründül, Fatih Doğan, Bülent Timurlenk, İskender Günen ve Murat Özbostan, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler...

SPOR SERVİSİ
SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Ömer Üründül, Fatih Doğan, Bülent Timurlenk, İskender Günen ve Murat Özbostan, Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

ÖMER ÜRÜNDÜL: "ODAK NOKTASI ZUBKOV"

"Dün gece Papara Park'ta heyecanlı, 6 gollü bir maç izledik. Trabzonspor, karşılaşmaya hızlı, atak ama çok dağınık başladı. Bunun sonucunda da Beşiktaş, ilk devrede 3 güzel gol buldu. Maçın görüntüsü, Beşiktaş'ın farkı daha da artıracağı şeklindeydi ama kırmızı karttan sonra saha içi dengeler tamamen değişti.

Trabzonspor 2. yarıda çok yoğun bir baskı kurdu. Ancak Beşiktaş için iki çok önemli an vardı. Biri ikinci yarının başında Onana'nın kurtarışı ve de maçın kırılma anı sayılacak Jurasek'in tek farklı skor avantajı varken boş kaleye atacak arkadaşına pas vermeyerek topu auta atmasıydı. Bunların dışında Trabzonspor, alan daraltan 9 kişilik savunmaya karşı birçok şeyi denedi. Aslında bu tek kalede en çok aranan isim Onuachu'ydu. Bastırıyorlar ve üretemiyorlar. Hücum girişimlerinin odak noktası Zubkov'du. Zaten onun gayretleri ve golüyle beraberliği kurtardılar.

Trabzon'daki sorun şu; kadro derinliği yok. Üstelik Onuachu ile Pina'nın da benzer alternatifleri yok. Beşiktaş'a gelince en büyük problem; gereksiz kart görmeleri. Orkun işin vahametimi anlamış değil. Maç başında yaptığı harekete kırmızı çıksa kimse bir şey diyemezdi. Rashica'yı yorulana kadar çok beğendim. Üç golün hepsi güzeldi. Bana göre takımın en iyisi, Ndidi'ydi. Tabii Ersin'i de 3 gol yemesine rağmen başarılı buldum. Sergen Yalçın, F.Bahçe maçındaki hataya düşmedi ve kulübede sağlam durdu. Deplasmanda 1 kişi eksik maçı kaybetmedi, kazanabilirdi de."

FATİH DOĞAN: "MUHTEŞEM DÖNÜŞ"

"Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki dünkü derbi maçındaki tempoyu, oyun kalitesi ve birbirinden güzel golleri izleyince F.Bahçe ile G.Saray arasında vasat seviyede kalan derbi maçlarına kahrediyor insan! Beşiktaş güçlü rakibine ve zorlu deplasmana rağmen önce çok istekli ve dinamik başladı. El Bilal-Cerny-Rashica üçlüsü hatta önlerinde Abraham'la birlikte çok etkili bir oyun başlangıcına imzalattı.

Trabzon'un Muçi ile ilk golde asisti Beşiktaşlı Gökhan'ın vermesi de gözlerden kaçmadı. Futbolun temel kuralı savunmacıların topu merkeze değil merkez dışına atmasıdır ki bu hata golle sonuçlandı. Ancak 3-1'den 3–3'a dönen muhteşem maçın kırılma anı hiç kuşkusuz Toure'ye VAR'ın ince işçiliği ve uyarısıyla gösterilen kırmızı karttı. VAR'ın, hakemin sarı bile göstermediği, oyuncuların itiraz bile etmediği pozisyonda kırmızı çıkartması Beşiktaş'ın VAR'a standartsızlık ve emsal tepkisini güçlendirdi. Fatih Tekke'nin ikinci yarıya girerken yaptığı iki değişiklik yerindeydi.

Savic'i alarak savunmayı, ilk yarı kötü Olaigbe'yi çıkarak ve orta sahayı güçlendirerek 10 kişi kalmış Beşiktaş'ta karşı bütün gücüyle yüklendi. Takımı 34 şut üretecek kadar galibiyeti çok istedi. Zubkov ikinci yarının yıldızlığına soyunurken Trabzonspor 3-3'ü yakalayarak muhteşem bir dönüşe imza atarken hatta galibiyeti kaçırdı. Direk, Ersin ve savunmayı aşamadı. Sergen Yalçın'ın Orkun ve Cerny'yi çıkartmasının bu tabloya etkisi de görülebilir."

MUSTAFA ÇULCU: "NASIL SAYGI DUYULSUN"

"Muhteşem atmosferde şampiyonluk sezonundaki gibi kenetlenmiş Trabzonspor oyuna iyi başladı. Önde baskı yaptı, topu kaybetse bile kısa sürede kazandı. Ama oyuna hakim olmasına rağmen savunmada eksik yakalanınca Beşiktaş, üç kez rakip ceza alanına girip, üç gol buldu. Skor olarak gerideysen, eksik kalan rakibe karşı ancak böyle baskı yapılırdı Trabzonspor da onu yaptı.

Ali Şansalan maça Emirhan'a çıkardığı doğru sarı ile adeta kartla girdi. Ama 5'te Serdar'a gaddarlık içeren bilek üstü basan ciddi faulde Orkun'a kırmızıyı çıkaramadı! Sahada bu basma kırmızı kart olmalıydı.

13'te Trabzonspor penaltı bekledi, devam kararı doğru. 27'de Trabzonspor golünde Augusto açık ofsayt iptal doğru. 26'da Muçi'nin yüzüne elini illegal kullanmasından dolayı Ndidi'ye sarı gösteremedi. Sonra 37'de Toure ikili mücadelede Ozan'ın topuk bölgesine basıp, ayağını çekti.

Dizden bacağı kırık olduğu için güç transferi yok, sarı olur ama aklı Orkun'un pozisyonunda kalan, korkan VAR hakemi Alper Çetin aradı buldu uydurdu hakemi OFR'ye çağırdı. Şansalan'ın aklı da Orkun pozisyonunda kaldığı için Toure'ye kırmızı çıkardı.

48'de Orkun'a kontrolsüz giren Augusto sarı görmeliydi. 89'da top taca çıkmadı, oyun hakem atışı ile başlaması gerekirken taçla başladı, bu da bir skandal!

Maçın temposuna, kalitesine ayak uyduramayan standart dışı uygulamalar, tuhaf kararlar veren hakemlere şimdi futbol ailesi nasıl inansın, güvensin, saygı duysun?"

İSKENDER GÜNEN: "O OLMAZSA OLMAZ"

"Bazı büyük maçlar var ki kahramanlara gereksinim duyar, Onuachu-Pina. Pina sağ kenarda hem hücum hem de savunma anlamında takıma katkıları üst düzeyde, Onuachu ise bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Bu maçın böylesi bir kadro eksikliğinde dünkü maçta öne çıkan ve takımı adına çok önemli katkı yapan bir kenar oyuncusunun takımı adına ne kadar önemli olduğu gerçeğini öne çıkartan Zubkov oldu. Attığı gollerle ve oynadığı oyunla alınan bir puanda en büyük pay sahibi oldu.

İlk 15 dakikalık süre topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor ama Beşiktaş'ın öne çıktığı her atakta savunma zaaflarıyla yenilen goller var. Ama bir başka gerçek var ki sağ kenarda Pina'nın, savunmanın ortasında Savic'in yokluğu sorunların odak noktası. 3-1'lik sonuç ve ardından rakibin 10 kişi kaldığı pozisyondan sonra ise bütün bir maç süresince rakip alanda oynanan bir oyun öne çıktı. Sol kenardan istenilen atak girişimleri oluşamadığı için her şey sağ kenardan gerçekleşti.

Burada da öne çıkan isim Zubkov… Oyunun son dakikalarında Augusto'nun topu direkten dönmese geriye düştüğü bir maçta 3 puanı alma başarısı gösterebilirlerdi. Sonuçtan bağımsız her türlü eksiklikler, hatalar olsa da mücadele gücünü sahaya yansıtan ve bir takım birlikteliği içerisinde oynayan Trabzonspor gerçeği var. Orkun'un Ozan Tufan'ın ayağına bastığı pozisyon direkt kırmızı kart ama ne yazık ki VAR devreye girmedi!"

MURAT ÖZBOSTAN: "KRONİK YARA"

"Beşiktaş'ın bu sezon öne geçtiği maçlarda skoru koruyamama sorunu, siyahbeyazlıların en büyük kronik yarası haline geldi. Aralık 2025 itibarıyla lig ve Avrupa'da toplam 6 kez üstünlüğü elinden kaçırdı, bu da ciddi puan kayıplarına yol açtı. Buna önlem alamayan bir teknik direktörü var.. Sergen Yalçın yapamıyor!.. Bu hastalığa çözüm bulamıyor ve takım bir türlü yoğun bakımdan çıkamıyor.. Gol bulduktan sonra tempo düşüyor, rakibe alan bırakılıyor.

Hücumda etkili olurken (Abraham, Cerny gibi isimlerle hızlı başlıyorlar), önde basmayı bırakıp geriye yaslanınca rakip baskıyı artırıyor. İşte aynen böyle oldu.. Bu maçtan önce Beşiktaş 1 puanla Trabzon'dan dönecek deseler herkes mutlu olurdu.. Yazık etti Beşiktaş.. Yine derbi yine aynı senaryo.. 3-1'den maçı verdi.. Sanki 10 kişi değil 7-8 kişi oynadı siyah beyazlı takım.. Ezildikçe ezildi.. Çekildikçe çekildi.. Sen çekiliyorsun da senin stoperlerin çok mu iyi!.. Beklerin kötü.. Kalecin kurtardı ama yememesi gereken toplar da vardı..

Ndidi topları Trabzonspor'a verdi! Koca bir camia kalp sancıları ile maçı tamamladı.. Topu tutamıyorsun, tutacak adamı da kırmızı görecek diye oyundan çıkarıyorsun.. Jurasek sahaya giriyor maçta noktayı koyacak. Ama beceriksiz adam!.. Beşiktaş taraftarı bunu hak etmiyor.. Yüzü gülmüyor, mutlu değil.. Şimdi alınan 1 puana sevinsin mi! Sonuç itibarıyla işte derbi gibi derbi oldu.. Nefis bir maç oldu.. Tadı damakta kalacak kadar güzeldi.. Ali Şansalan ile satırları bitirelim… Berbat bir maç yönetti."

BÜLENT TİMURLENK: "MAÇ LİG TARİHİNE GEÇER"

"En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim; sezonun en iyi, lig tarihine geçecek nefis bir 90 dakika izledik. İzlerken yorulur mu insan! İki hocaya da ter döken futbolculara da tebrikler. 6. dakikada Beşiktaş'tan Emirhan'ın ardından Orkun da sarı kart gördüğünde Beşiktaş bu maçı 11 kişiyle nasıl tamamlar sorusunun cevabı başkaymış. 38'de atılan Toure. Ev sahibinin baskıyla ama her pozisyonda cezalı Onuachu'yu aradığı maçta Sergen Yalçın'in birinci döneminde olduğu gibi geçiş ile bulduğu gol, iki dakika sonra Cerny'nin golü.

Trabzonspor'un savunma göbeğinin Savic'in yokluğunda yaşadığı panik ve 3 dakika sonra Muçi'nin sayısıyla tabelaya tutunan Trabzonspor... İkinci yarıda Beşiktaş'ın çok daha derinde bekleyeceği muhtemeldi ama önce iki farkı bulup bir de 10 kişi kalınca kaçınılmaz oldu bu tercih. Trabzonspor ikinci yarıda 26 hücum geliştirdi, 11 isabetli şut attı, iki topu direkten döndü, 31 kez rakip ceza sahasında buluştu, Zubkov bütün maç boyunca kanattan içeri deplase olup denediği şutlarından (biri takım arkadaşına çarpıp) iki gol buldu.

10 kurtarış yapan Ersin, hem hücum hem de savunmada büyük mücadele ortaya koyan Rashica ve Cerny defans göbeğiyle birlikte Beşiktaş'ı sırtladılar. Trabzon yedek kulübesinden gelenler yemeğe tuz bile katamayınca ev sahibi ancak 1-3'den 3-3'e tutundu. Bir derbide yüzde 82 topa sahip olan Fatih Tekke iki puan kaybetti ama kariyerinde dün akşam çok şey kazandığı kesin."