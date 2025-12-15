Mustafa Çulcu Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki pozisyonları tek tek açıkladı! Kırmızı kart var mı?

İSKENDER GÜNEN: "O OLMAZSA OLMAZ"

"Bazı büyük maçlar var ki kahramanlara gereksinim duyar, Onuachu-Pina. Pina sağ kenarda hem hücum hem de savunma anlamında takıma katkıları üst düzeyde, Onuachu ise bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Bu maçın böylesi bir kadro eksikliğinde dünkü maçta öne çıkan ve takımı adına çok önemli katkı yapan bir kenar oyuncusunun takımı adına ne kadar önemli olduğu gerçeğini öne çıkartan Zubkov oldu. Attığı gollerle ve oynadığı oyunla alınan bir puanda en büyük pay sahibi oldu.