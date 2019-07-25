Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ilk maçına çıktı

'ye transfer olan ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'den rekor ücretle 'ye transfer olan ve dün imzayı atan , 12 numaralı formasıyla ayağının tozuyla ilk maçına çıktı.

Giriş Tarihi: 25.07.2019 08:00 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 08:07
Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'den 'nin yolunu tutan , ayağının tozuyla ilk maçına çıktı.

Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ilk maçına çıktı

'nin Cremonese ile oynadığı hazırlık maçında 69. dakikada oyuna dahil olan Makedon yıldız, ilk kez İtalyan ekibinin formasını giydi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ilk maçına çıktı

İtalyan taraftarların büyük ilgi gösterdiği Eljif, sahaya alkışlar içinde çıktı.

Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ilk maçına çıktı

- Cremonese karşılaşması 3-3 berabere sona erdi.

Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'ye ilk geldiği sezon 21 numarayı seçen Eljif, ardından 99'u almıştı. 19 yaşındaki futbolcu 'de 12 numarayı tercih etti.

Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ilk maçına çıktı

Eljif'in Fenerbahçe'nin taraftara ayırdığı 12 numaralı formayı tercih etmesi, sosyal medyada geniş yankı uyardı.

Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ilk maçına çıktı

Fenerbahçeli taraftalar, için övgü dolu tweet'ler attı ve genç futbolcuya İtalya kariyerinde başarılar diledi.

BİZE ULAŞIN