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All-Star 2019'da ilk 5'ler ve kaptanlar belli oldu

2019 All-Star karşılaşmasının ilk 5'leri belli olurken, Batı Konferansı'nın kaptanlığını , Doğu Konferansı'nın kaptanlığını ise yapacak.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 12:26
NBA All-Star 2019'da ilk 5'ler ve kaptanlar belli oldu

2019 All-Star karşılaşmasının ilk 5'leri belli olurken, Batı Konferansı'nın kaptanlığını , Doğu Konferansı'nın kaptanlığını ise yapacak.

NBA All-Star 2019'da ilk 5'ler ve kaptanlar belli oldu

Bu yıl 68. kez düzenlenecek ve ABD'nin Charlotte şehrinde bulunan Spectrum Center'ın ev sahipliğinde yapılacak 2019 All-Star'da Batı ve Doğu Konferanslarının ilk 5'leri ve takım kaptanları belli oldu.

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NBA All-Star 2019'da ilk 5'ler ve kaptanlar belli oldu

'de resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Batı Konferansı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu , Doğu Konferansı'nın kaptanlığını ise Milwaukee Bucks'tan Yunan basketbolcu yapacak.

NBA All-Star 2019'da ilk 5'ler ve kaptanlar belli oldu

BATI KONFERANSI'NIN İLK 5'İ

(Los Angeles Lakers)

NBA All-Star 2019'da ilk 5'ler ve kaptanlar belli oldu

Kevin Durant (Golden State Warriors)

NBA All-Star 2019'da ilk 5'ler ve kaptanlar belli oldu

Stephen Curry (Golden State Warriors

NBA All-Star 2019'da ilk 5'ler ve kaptanlar belli oldu

James Harden (Houston Rockets)

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