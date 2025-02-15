NBA All Star ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! 2025 NBA All Star maç programı ve eşleşmeler

Chuck, Shaq, Kenny ve Candace isminde 4 takımın yer aldığı NBA All Star eşleşmelerine göre Alperen Şengün'lü Chuck takımı ilk maça Team Kenny karşısında çıkacak. San Fransisco'da yaşanacak yıldızlar geçidi için heyecan dorukta. Peki, 2025 NBA All Star ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?