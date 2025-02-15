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Giriş Tarihi: 15.02.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:07

NBA All Star ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! 2025 NBA All Star maç programı ve eşleşmeler

NBA All Star maç programı ve eşleşmeler belli oldu. 4. takımın da ortaya çıkması ardından yılın basketbol organizasyonu için nefesler tutuldu. Milli yıldız Alperen Şengün'ün de parkede olacağı heyecan dolu maç için Houston Rockets taraftarı gün sayıyor. Maçın oyuncusunun ise hangi takımdan çıkacağı merak konusu. Peki; 2025 NBA All Star ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NBA All Star ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! 2025 NBA All Star maç programı ve eşleşmeler

Chuck, Shaq, Kenny ve Candace isminde 4 takımın yer aldığı NBA All Star eşleşmelerine göre Alperen Şengün'lü Chuck takımı ilk maça Team Kenny karşısında çıkacak. San Fransisco'da yaşanacak yıldızlar geçidi için heyecan dorukta. Peki, 2025 NBA All Star ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NBA All Star ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! 2025 NBA All Star maç programı ve eşleşmeler

NBA ALL STAR NE ZAMAN?

ABD Profesyonel Basketbol Ligi (National Basketball Association) yılın organizasyonu için sahneyi hazırladı. 2025 NBA All Star maçı Türkiye saati ile 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece oynanacak.

Sabaha karşı izlenecek maçlar TSİ 04.20'de başlayacak.

İşte, maç programı:

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NBA All Star ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! 2025 NBA All Star maç programı ve eşleşmeler

17 Şubat 04.20

Chuck's Global Stars – Kenny's Young Stars (Yarı Final)

17 Şubat 05.10

Candace's Rising Stars – Shaq's OGs (Yarı Final)

Final maçının ise TSİ 06.00'da oynanması bekleniyor.

NBA All Star ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! 2025 NBA All Star maç programı ve eşleşmeler

NBA ALL STAR HANGİ KANALDA?

NBA All Star organizasyonu S Sport ekranlarından takip edilecek.

NBA All Star ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! 2025 NBA All Star maç programı ve eşleşmeler

İŞTE ALPEREN ŞENGÜN'ÜN TAKIMI

NBA All-Star'da yer alacak dört takım ve eşleşmeleri duyuruldu:

Chuck Takımı:

Nikola Jokic
Giannis Antetokounmpo
Shai Gilgeous-Alexander
Victor Wembanyama
Pascal Siakam
Alperen Sengun
Karl-Anthony Towns
Donovan Mitchell

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