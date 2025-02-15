Giriş Tarihi: 15.02.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
16:07
NBA All Star ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! 2025 NBA All Star maç programı ve eşleşmeler
NBA All Star maç programı ve eşleşmeler belli oldu. 4. takımın da ortaya çıkması ardından yılın basketbol organizasyonu için nefesler tutuldu. Milli yıldız Alperen Şengün'ün de parkede olacağı heyecan dolu maç için Houston Rockets taraftarı gün sayıyor. Maçın oyuncusunun ise hangi takımdan çıkacağı merak konusu. Peki; 2025 NBA All Star ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?