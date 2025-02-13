NBA All Star ne zaman ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün’de! İşte NBA All Star maç programı ve takımları

Alperen Şengün NBA All Star organizasyonunda Chuck takımında yer alacak. Sezonun en iyi basketbolcularının izleneceği maçta MVP olacak oyuncu için de heyecan dorukta. San Fransisco'da yer alan Chase Center'ın ev sahipliği yapacağı 2025 yılının yıldızlar maçı basketbolseverlerin gündeminde. Peki; NBA All Star ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?