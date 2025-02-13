Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
11:42
NBA All Star ne zaman ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün'de! İşte NBA All Star maç programı ve takımları
ABD Profesyonel Basketbol Ligi (National Basketball Association) yılın organizasyonu için geri sayımı başladı. Toplamda 4 takımın olacağı NBA All Star maç programında ilk karşılaşmalar belirlenirken sezonun en iyilerini izleme fırsatı için ekran başına geçiliyor. Türkiye için de ayrı bir önem taşıyan organizasyonda bu yıl Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün de yer alacak. Peki; NBA All Star ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Şengün'ün takımında kimler var? İşte Doğu ve Batı konferanslarından oluşan Chuck, Kenny ve Shaq takımları...