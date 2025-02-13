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Haberler Galeri NBA All Star ne zaman ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün'de! İşte NBA All Star maç programı ve takımları
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:42

NBA All Star ne zaman ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün'de! İşte NBA All Star maç programı ve takımları

ABD Profesyonel Basketbol Ligi (National Basketball Association) yılın organizasyonu için geri sayımı başladı. Toplamda 4 takımın olacağı NBA All Star maç programında ilk karşılaşmalar belirlenirken sezonun en iyilerini izleme fırsatı için ekran başına geçiliyor. Türkiye için de ayrı bir önem taşıyan organizasyonda bu yıl Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün de yer alacak. Peki; NBA All Star ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Şengün'ün takımında kimler var? İşte Doğu ve Batı konferanslarından oluşan Chuck, Kenny ve Shaq takımları...

NBA All Star ne zaman ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün’de! İşte NBA All Star maç programı ve takımları

Alperen Şengün NBA All Star organizasyonunda Chuck takımında yer alacak. Sezonun en iyi basketbolcularının izleneceği maçta MVP olacak oyuncu için de heyecan dorukta. San Fransisco'da yer alan Chase Center'ın ev sahipliği yapacağı 2025 yılının yıldızlar maçı basketbolseverlerin gündeminde. Peki; NBA All Star ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NBA All Star ne zaman ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün’de! İşte NBA All Star maç programı ve takımları

NBA ALL STAR NE ZAMAN?

2025 NBA All Star maçı Türkiye saati ile 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece başlayacak.

Sabaha karşı başlayacak oyun günü 04.20 gibi başlayacak.

İşte, maç programı:

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NBA All Star ne zaman ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün’de! İşte NBA All Star maç programı ve takımları

17 Şubat 04.20

Chuck's Global Stars – Kenny's Young Stars (Yarı Final)

17 Şubat 05.10

Candace's Rising Stars – Shaq's OGs (Yarı Final)

Final maçının ise TSİ 06.00'da oynanması bekleniyor.

NBA All Star ne zaman ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün’de! İşte NBA All Star maç programı ve takımları

NBA ALL STAR HANGİ KANALDA?

NBA All Star organizasyonu S Sport ekranlarından takip edilecek.

NBA All Star ne zaman ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün’de! İşte NBA All Star maç programı ve takımları

İŞTE ALPEREN ŞENGÜN'ÜN TAKIMI

NBA All-Star'da yer alacak dört takımdan üçünün kadroları duyuruldu:

Chuck Takımı:

Nikola Jokic
Giannis Antetokounmpo
Shai Gilgeous-Alexander
Victor Wembanyama
Pascal Siakam
Alperen Sengun
Karl-Anthony Towns
Donovan Mitchell

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