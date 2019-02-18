NBA All-Star'da muhteşem gece! Çok özel kareler...

68'inci NBA All-Star maçını James'in takımı kazandı. LeBron James'in takımı, Giannis Antetokounmpo'nun takımını 178-164 yenerken, Durant kariyerinde ikinci kez 'All-Star MVP' ödülünü aldı. 68'inci NBA All-Star maçını James'in takımı kazandı. LeBron James'in takımı, Giannis Antetokounmpo'nun takımını 178-164 yenerken, Durant kariyerinde ikinci kez 'All-Star MVP' ödülünü aldı. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 68'inci all-star maçını LeBron James'in takımı kazandı. Charlotte Hornets'ın sahası Spectrum Center'ın ev sahipliği yaptığı NBA All-Star etkinliklerinin son gününde all-star maçı gerçekleştirildi. 68'inci all-star maçında kaptan olarak seçilen LeBron James (Los Angeles Lakers) ile Giannis Antetokounmpo'nun (Milwaukee Bucks) oluşturduğu takımlar karşı karşıya geldi. Antetokounmpo'nun oluşturduğu takım, ilk yarıyı 95-82 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte bir ara 20 sayı geri düşmesine rağmen skor üstünlüğünü ele alan James'in takımı, müsabakadan 178-164 galip ayrıldı. DURANT 'ALL-STAR MVP' ÖDÜLÜNÜ ALDI LeBron James'in takımında oynayan ve 'En Değerli Oyuncu' (MVP) seçilen Kevin Durant, kariyerinde ikinci kez NBA All-Star maçında MVP ödülünü kazanmış oldu.