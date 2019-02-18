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  • NBA All-Star'da muhteşem gece! Çok özel kareler...

All-Star'da muhteşem gece! Çok özel kareler...

68'inci All-Star maçını James'in takımı kazandı. 'in takımı, 'nun takımını 178-164 yenerken, Durant kariyerinde ikinci kez "All-Star MVP" ödülünü aldı.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 11:00
NBA All-Star'da muhteşem gece! Çok özel kareler...

68'inci All-Star maçını James'in takımı kazandı. 'in takımı, 'nun takımını 178-164 yenerken, Durant kariyerinde ikinci kez "All-Star MVP" ödülünü aldı.

NBA All-Star'da muhteşem gece! Çok özel kareler...

Amerikan Basketbol Ligi'nde () 68'inci all-star maçını 'in takımı kazandı.

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NBA All-Star'da muhteşem gece! Çok özel kareler...

'ın sahası Spectrum Center'ın ev sahipliği yaptığı All-Star etkinliklerinin son gününde all-star maçı gerçekleştirildi.

NBA All-Star'da muhteşem gece! Çok özel kareler...

68'inci all-star maçında kaptan olarak seçilen () ile 'nun () oluşturduğu takımlar karşı karşıya geldi.

NBA All-Star'da muhteşem gece! Çok özel kareler...

Antetokounmpo'nun oluşturduğu takım, ilk yarıyı 95-82 önde tamamladı.

NBA All-Star'da muhteşem gece! Çok özel kareler...

Üçüncü çeyrekte bir ara 20 sayı geri düşmesine rağmen skor üstünlüğünü ele alan James'in takımı, müsabakadan 178-164 galip ayrıldı.

NBA All-Star'da muhteşem gece! Çok özel kareler...

DURANT "ALL-STAR MVP" ÖDÜLÜNÜ ALDI

'in takımında oynayan ve "En Değerli Oyuncu" (MVP) seçilen , kariyerinde ikinci kez All-Star maçında MVP ödülünü kazanmış oldu.

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