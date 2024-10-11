O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 yıldız futbolcu…

Süper Lig'de şimdiye kadar birçok yıldız Brezilyalı oyuncu geldi. Başta Galatasaray, Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor olmak üzere birçok takımda Brezilyalı oyuncular lige damgasını vurdu. İşte Süper Lig tarihine geçen Brezilyalı 50 futbolcu...