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Haberler Galeri O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 yıldız futbolcu…
Giriş Tarihi: 11.10.2024 00:59 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 01:00

O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 yıldız futbolcu…

Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor bu zamana kadar birçok Brezilyalı futbolcu için ilgi odağı haline geldi. Süper Lig tarihine damga vuran birçok Brezilyalı oyuncu bulunurken en iyilerini listeledik. Beklentilerin altında kalan futbolcular da olmasına rağmen Türkiye'de forma giyen Brezilyalı isimlerin çoğu da adından söz ettirdi.. İşte Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcuları...

O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 yıldız futbolcu…

Süper Lig'de şimdiye kadar birçok yıldız Brezilyalı oyuncu geldi. Başta Galatasaray, Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor olmak üzere birçok takımda Brezilyalı oyuncular lige damgasını vurdu. İşte Süper Lig tarihine geçen Brezilyalı 50 futbolcu...

O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 yıldız futbolcu…

Gérson - Fenerbahçe 1991-93, İstanbulspor 1996-97

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O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 yıldız futbolcu…

Rodrigo Becao - Fenerbahçe 2023- devam ediyor

O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 yıldız futbolcu…

Felipe - Galatasaray 2002-03

O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 yıldız futbolcu…

Cristian Baroni - Fenerbahçe 2009-14

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