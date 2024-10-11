Giriş Tarihi: 11.10.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
01:00
O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 yıldız futbolcu…
Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor bu zamana kadar birçok Brezilyalı futbolcu için ilgi odağı haline geldi. Süper Lig tarihine damga vuran birçok Brezilyalı oyuncu bulunurken en iyilerini listeledik. Beklentilerin altında kalan futbolcular da olmasına rağmen Türkiye'de forma giyen Brezilyalı isimlerin çoğu da adından söz ettirdi.. İşte Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcuları...