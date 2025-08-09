Önümüzdeki 20 yılın Ballon d’Or sahipleri belli oldu! Yapay zekadan çarpıcı tahmin...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 09.08.2025 13:45 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 13:47

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d'Or'da 2025 yılı adayları belli oldu. France Football tarafından dağıtılan ödül için bu yıl 30 futbolcu listeye girmeyi başardı. Ünlü İspanyol gazetesi Marca, önümüzdeki 20 yılın Ballon d'Or'u kazanacak futbolcularını yapay zekaya sordu. Listede birbirinden ünlü yıldızlar yer alırken, Barcelona'nın genç ismi Lamine Yamal ön plana çıktı. İşte dev listenin tamamı…

Fransız dergisi France Football tarafından 1956'dan beri verilen ve bir önceki sezonda en iyi performansı gösteren oyuncuyu onurlandıran ödül olan Ballon d'Or'u (Altın Top), 2024'te Manchester City'den oynayan İspanyol yıldız Rodri kazandı.

2025 Ballon d'Or ödülü için ise; Jude Bellingham, Ousmane Dembéle, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Viktor Gyökeres, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Scott McTominay, Nuno Mendes, Joao Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Vinicius Jr., Vitinha, Florian Wirtz ve Lamine Yamal aday gösterildi.

İspanyol basınının prestijli yayını Marca, önümüzdeki 20 yıl boyunca Ballon d'Or'u kazanacak futbolcuları açıkladı. İşte o dev liste...

2025- Kylian Mbappe

2026- Erling Haaland

2027- Vinicius Junior

2028- Jude Bellingham

2029- Lamine Yamal

2030- Florian Wirtz

2031- Julian Alvarez

2032- Endrick

2033- Jamal Musiala

2034- Jude Bellingham

2035- Lamine Yamal

2036- Xavi Simons

2037- Lamine Yamal

2038- Ethan Nwaneri

2039- Francesco Camarda

2040- Luka Vuskovic

2041- Afrikalı bir futbolcu

2042- Asyalı bir futbolcu

2043- 2020 yılında doğan bir futbolcu

2044- "Yeni Messi" olarak isimlendirilen bir futbolcu