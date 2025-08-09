Giriş Tarihi: 09.08.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025
13:47
Önümüzdeki 20 yılın Ballon d'Or sahipleri belli oldu! Yapay zekadan çarpıcı tahmin...
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d'Or'da 2025 yılı adayları belli oldu. France Football tarafından dağıtılan ödül için bu yıl 30 futbolcu listeye girmeyi başardı. Ünlü İspanyol gazetesi Marca, önümüzdeki 20 yılın Ballon d'Or'u kazanacak futbolcularını yapay zekaya sordu. Listede birbirinden ünlü yıldızlar yer alırken, Barcelona'nın genç ismi Lamine Yamal ön plana çıktı. İşte dev listenin tamamı…