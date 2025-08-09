Önümüzdeki 20 yılın Ballon d’Or sahipleri belli oldu! Yapay zekadan çarpıcı tahmin...

Fransız dergisi France Football tarafından 1956'dan beri verilen ve bir önceki sezonda en iyi performansı gösteren oyuncuyu onurlandıran ödül olan Ballon d'Or'u (Altın Top), 2024'te Manchester City'den oynayan İspanyol yıldız Rodri kazandı.

2025 Ballon d'Or ödülü için ise; Jude Bellingham, Ousmane Dembéle, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Viktor Gyökeres, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Scott McTominay, Nuno Mendes, Joao Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Vinicius Jr., Vitinha, Florian Wirtz ve Lamine Yamal aday gösterildi.