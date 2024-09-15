Giriş Tarihi: 15.09.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
14:48
Osimhen ile Abdülkerim arasında ilginç diyalog! Galatasaray-Rizespor maçında gol sonrası...
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray dün oynanan maçta Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Yeni transferleri Osimhen ve Jakobs ile ilk kez sahaya çıkan sarı-kırmızılı takım üstün bir oyunla 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'da atılan ikinci golden sonra Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı arasında ilginç bir diyalog yaşandı. (GS SPOR HABERLERİ)