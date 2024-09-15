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Haberler Galeri Osimhen ile Abdülkerim arasında ilginç diyalog! Galatasaray-Rizespor maçında gol sonrası...
Giriş Tarihi: 15.09.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 14:48

Osimhen ile Abdülkerim arasında ilginç diyalog! Galatasaray-Rizespor maçında gol sonrası...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray dün oynanan maçta Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Yeni transferleri Osimhen ve Jakobs ile ilk kez sahaya çıkan sarı-kırmızılı takım üstün bir oyunla 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'da atılan ikinci golden sonra Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı arasında ilginç bir diyalog yaşandı. (GS SPOR HABERLERİ)

Osimhen ile Abdülkerim arasında ilginç diyalog! Galatasaray-Rizespor maçında gol sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

Osimhen ile Abdülkerim arasında ilginç diyalog! Galatasaray-Rizespor maçında gol sonrası...

Galatasaray'da Sara ve Davinson Sanchez bu sezon ilk gollerini kaydetti. Gabriel Sara aynı zamanda maçı 2 asistle tamamladı.

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Osimhen ile Abdülkerim arasında ilginç diyalog! Galatasaray-Rizespor maçında gol sonrası...

Ligdeki 4 maçını da kazanan Galatasaray 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Cimbom, salı günü erteleme maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Osimhen ile Abdülkerim arasında ilginç diyalog! Galatasaray-Rizespor maçında gol sonrası...

OSIMHEN TARAFTARIN ARASINA GİRDİ

Çaykur Rizespor maçının ardından Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai, 3'lü çektirdi. Osimhen ayrıca kale arkasındaki tribüne çıkarak taraftarların arasına girdi.

Osimhen ile Abdülkerim arasında ilginç diyalog! Galatasaray-Rizespor maçında gol sonrası...

OSIMHEN: "ELİMDEN GELEN MÜCADELEYİ VERECEĞİM"

Karşılaşma sonrasında açıklama yapan Osimhen şunları söyledi: "Transfer periyodunda ilgiyi duyduğum vakit benim için büyük bir öneme sahipti. Galatasaray'ın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar büyük taraftar kitlesi olduğunu biliyordum. Buraya gelmek benim için heyecanlıydı. Kafamda bir soru işareti yoktu. Burada geldiğimde, düşündüğümle aynıydı. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Elimden geldiğince mücadele edeceğim."

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