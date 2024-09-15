Osimhen ile Abdülkerim arasında ilginç diyalog! Galatasaray-Rizespor maçında gol sonrası...

OSIMHEN: "ELİMDEN GELEN MÜCADELEYİ VERECEĞİM"

Karşılaşma sonrasında açıklama yapan Osimhen şunları söyledi: "Transfer periyodunda ilgiyi duyduğum vakit benim için büyük bir öneme sahipti. Galatasaray'ın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar büyük taraftar kitlesi olduğunu biliyordum. Buraya gelmek benim için heyecanlıydı. Kafamda bir soru işareti yoktu. Burada geldiğimde, düşündüğümle aynıydı. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Elimden geldiğince mücadele edeceğim."