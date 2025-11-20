Osimhen’den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk’un mesajı ortaya çıktı...

HEDEF FENERBAHÇE MAÇI

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki US Gilloise maçlarını kaçıracak Victor Osimhen, hedef olarak 1 Aralık'ta Kadıköy'deki Fenerbahçe sınavını belirledi.