Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 10:11
Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk'un mesajı ortaya çıktı...
Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı keyifleri kaçırdı. Sağlık ekiplerinin alarma geçtiği yıldız golcüden ise Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken bir istek geldi. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un Nijeryalı golcüye mesajı da ortaya çıktı. İşte haberin detayları...