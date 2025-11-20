Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk'un mesajı ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 10:11

Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk'un mesajı ortaya çıktı...

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı keyifleri kaçırdı. Sağlık ekiplerinin alarma geçtiği yıldız golcüden ise Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken bir istek geldi. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un Nijeryalı golcüye mesajı da ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Osimhen’den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk’un mesajı ortaya çıktı...

Galatasaray, Süper Lig'in 13.haftasında sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Osimhen’den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk’un mesajı ortaya çıktı...

Diğer yandan Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Demokratik Kongo'ya kaybettikleri maçta sakatlanan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, salı gecesi İstanbul'a döner dönmez MR'a girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Osimhen’den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk’un mesajı ortaya çıktı...

Sarı-kırmızılı takım, Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Osimhen’den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk’un mesajı ortaya çıktı...

Sağlık ekibinin durumunu yakından takip ettiği Cimbom'ın yıldız golcüsü, sakatlığı nedeniyle birkaç gün dinlenecek.

Osimhen’den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk’un mesajı ortaya çıktı...

TESİSLERDE ALARMA GEÇİLDİ

Ekipler tarafından özel tedavi programı hazırlanan 26 yaşındaki futbolcu için Kemerburgaz'da alarma geçildi.

Osimhen’den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk’un mesajı ortaya çıktı...

HEDEF FENERBAHÇE MAÇI

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki US Gilloise maçlarını kaçıracak Victor Osimhen, hedef olarak 1 Aralık'ta Kadıköy'deki Fenerbahçe sınavını belirledi.

Osimhen’den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk’un mesajı ortaya çıktı...

FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR

Fedakârlık yapmaya hazır olan başarılı futbolcunun derbiye yetişme olasılığı yüzde 51 olarak görülüyor.

Osimhen’den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk’un mesajı ortaya çıktı...

SINGO 1 AYDA DÖNDÜ

Benzer sakatlığı geçen sezon yaşayan yıldız futbolcu, 8 günde sahalara dönmeyi başarmıştı. Bu sezon aynı sakatlıkla karşılaşan Singo ise bir ayda takıma katıldı.

Osimhen’den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk’un mesajı ortaya çıktı...

BURUK'TAN OSIMHEN'E MESAJ

Teknik direktör Okan Buruk'un da durumu hakkında doktorlardan detaylı bir rapor aldığı Osimhen'e, "Kendini zorlama. Uzun maratonda sana çok ihtiyacımız olacak" dediği öğrenildi.

Osimhen’den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk’un mesajı ortaya çıktı...

9 KEZ AĞLARI SARSTI

Bu sezon 9'u Süper Lig, 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 12 maçta forma giyen Victor Osimhen, 9 kez ağları havalandırdı.

Osimhen’den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk’un mesajı ortaya çıktı...

Gol yollarında Aslan'ın en önemli silahı olan Nijeryalı yıldız, her 90 dakikada bir fileleri sarstı.

Osimhen’den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk’un mesajı ortaya çıktı...

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Victor Osimhen'in kulübü Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar sürüyor.

Osimhen’den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk’un mesajı ortaya çıktı...

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Osimhen'in güncellenen piyasa değeri ise 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.