Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
11:59
Paris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maç programı
THY Basketbol Avrupa Ligi 17. haftasına başlıyor. Ligde 6. sırada yer alan Fenerbahçe Basketbol Takımı sıralamada yükselmek için parkeye çıkıyor. Paris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak sarı lacivertlilerin maç programında paylaşıldı. Basketbolseverler ekran başında yerlerini aldı. Peki; Paris - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...