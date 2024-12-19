Paris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maç programı

Paris - Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Son maçtan mağlup ayrılan sarı lacivertli takım önündeki iki deplasmandan da mağlup dönmek istemiyor. İilk adım Paris, bir sonraki karşılaşma ise Partizan karşısında olacak. İşte, Paris - Fenerbahçe Beko maçına dair detaylar...