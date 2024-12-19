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Haberler Galeri Paris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maç programı
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:59

Paris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maç programı

THY Basketbol Avrupa Ligi 17. haftasına başlıyor. Ligde 6. sırada yer alan Fenerbahçe Basketbol Takımı sıralamada yükselmek için parkeye çıkıyor. Paris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak sarı lacivertlilerin maç programında paylaşıldı. Basketbolseverler ekran başında yerlerini aldı. Peki; Paris - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

Paris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maç programı

Paris - Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Son maçtan mağlup ayrılan sarı lacivertli takım önündeki iki deplasmandan da mağlup dönmek istemiyor. İilk adım Paris, bir sonraki karşılaşma ise Partizan karşısında olacak. İşte, Paris - Fenerbahçe Beko maçına dair detaylar...

Paris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maç programı

PARİS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague 17. haftada oynanacak Paris Fenerbahçe Beko basket maçı 19 Aralık bugün TSİ 22.30'da oynanacak.

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Paris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maç programı

PARİS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe basketbol maçı S Sport ekranlarından takip edilecek.

Paris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maç programı

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Wade Baldwin Barcelona maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Paris maçında olmayacak.

Sakatlıkları devam eden Scottie Wilbekin, Arturs Zagars ve Dyshawn Pierre maç kadrosunda yok.

Paris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maç programı
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