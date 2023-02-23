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Haberler Galeri EuroLeague Partizan Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Partizan Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 23.02.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 10:59

EuroLeague Partizan Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Partizan Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague karşılaşmaları devam ediyor. Sarı lacivertli temsilcimiz Sırbistan deplasmanına konuk oluyor. Partizan Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak soruları yanıt aramaya başladı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle karşılaşmaya siyah formayla çıkmaya karar veren Fenerbahçe Partizan basket maçı sonrası puan durumunda yükselmeyi hedefliyor. Basketbol severler Partizan Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı başında toplanacak. Peki, Partizan Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler…

EuroLeague Partizan Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Partizan Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Partizan Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. EuroLeague maçları için heyecan dorukta. Sezon sonuna doğru ilerlenirken temsilcimiz sarı lacivertliler 5. Sırada yer alıyor. Sezona iddialı bir başlangıç yapan takım son maçlarda toparlanmaya çalışıyor. Partizan Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda sorusu gündemde. İşte, Partizan Fenerbahçe Beko maçı canlı izle şifresiz ekranı!

EuroLeague Partizan Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Partizan Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PARTİZAN FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Partizan Fenerbahçe basket maçı 23 Şubat bugün oynanacak. Heyecanlı karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

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EuroLeague Partizan Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Partizan Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PARTİZAN FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüm EuroLeague maçları ile birlikte bugünkü Fenerbahçe basketbol maçı S Sport ekranlarında yayında olacak.

EuroLeague Partizan Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Partizan Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12. RANDEVU

Partizan ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 6 kez parkeden galip ayrılırken, Sırp ekibi ise 5 kez rakibini mağlup etti. İki takım son olarak 22 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'da karşılaştı ve Partizan 73-72'lik skorla galip ayrıldı.

EuroLeague Partizan Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Partizan Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Euroleague'de Fenebrahçe 83.9 sayı, 34.4 ribaund ve 18.3 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Partizan ise 84.3 sayı, 30.5 ribaund ve 14.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.

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