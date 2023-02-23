EuroLeague Partizan Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Partizan Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague karşılaşmaları devam ediyor. Sarı lacivertli temsilcimiz Sırbistan deplasmanına konuk oluyor. Partizan Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak soruları yanıt aramaya başladı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle karşılaşmaya siyah formayla çıkmaya karar veren Fenerbahçe Partizan basket maçı sonrası puan durumunda yükselmeyi hedefliyor. Basketbol severler Partizan Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı başında toplanacak. Peki, Partizan Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler…