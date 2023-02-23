EuroLeague Partizan Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Partizan Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12. RANDEVU

Partizan ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 6 kez parkeden galip ayrılırken, Sırp ekibi ise 5 kez rakibini mağlup etti. İki takım son olarak 22 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'da karşılaştı ve Partizan 73-72'lik skorla galip ayrıldı.