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kebap hayranı çıktı!

Dünya şampiyonu yıldızın favorisi Türk mutfağı... 'da oynarken tesadüfen girdiği bir Türk kebapçısının müdavimi olan Pogba, İtalyan medyasında manşetlere çıktı.

Giriş Tarihi: 07.11.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 07.11.2018 12:59
Paul Pogba kebap hayranı çıktı!

Manchester United'ın süper starı , Türk kebaplarına aşık çıktı.

Paul Pogba kebap hayranı çıktı!

Torino şehrinde Juventus forması giydiği dönemde, oturduğu evin yakınındaki Türk kebapçısını işleten Halil ve Orhan Öner kardeşlerle tanışan Fransız yıldız, restoranın müdavimi oldu.

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Paul Pogba kebap hayranı çıktı!

Olimpico Kebapçısı'na hemen her gün uğrayan ve bol acılı karışık kebap sipariş eden Pogba; Halil ve Orhan kardeşlerle de yakın dostluk kurdu.

Paul Pogba kebap hayranı çıktı!

İki kardeşe Juventus forması ve sürekli olarak maç biletleri veren 25 yaşındaki Pogba, kebapçıyı kapatıp maça gelmeyen kardeşlere de sürekli takıldı.

Paul Pogba kebap hayranı çıktı!

Bugün Manchester United formasıyla eski takımı Juventus'a karşı mücadele edecek olan Pogba için Halil ve Orhan kardeşler, "Bize 'ya her geldiğinde mutlaka uğrar, keşke dönmese hep burada kalsa..." ifadelerini kullandı.

Paul Pogba kebap hayranı çıktı!

İTALYA'DA MANŞETLERDE

Öner kardeşlerin ile olan yakın ilişkisi n medyasının da gözünden kaçmadı. İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazetta dello Sport, bu ilginç ilişkiye tam 2 sayfa yer ayırıp fotoğraflarla birlikte haberleştirdi.

Paul Pogba kebap hayranı çıktı!

Pogba dışında başka futbolcular da Türk kebapçısının müdavimleri arasında...

Patrice Evra

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