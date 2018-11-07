Paul Pogba kebap hayranı çıktı!

Dünya şampiyonu yıldızın favorisi Türk mutfağı... İtalya'da oynarken tesadüfen girdiği bir Türk kebapçısının müdavimi olan Pogba, İtalyan medyasında manşetlere çıktı. Manchester United'ın süper starı Paul Pogba, Türk kebaplarına aşık çıktı. Torino şehrinde Juventus forması giydiği dönemde, oturduğu evin yakınındaki Türk kebapçısını işleten Halil ve Orhan Öner kardeşlerle tanışan Fransız yıldız, restoranın müdavimi oldu. Olimpico Kebapçısı'na hemen her gün uğrayan ve bol acılı karışık kebap sipariş eden Pogba; Halil ve Orhan kardeşlerle de yakın dostluk kurdu. İki kardeşe Juventus forması ve sürekli olarak maç biletleri veren 25 yaşındaki Pogba, kebapçıyı kapatıp maça gelmeyen kardeşlere de sürekli takıldı. Bugün Manchester United formasıyla eski takımı Juventus'a karşı mücadele edecek olan Pogba için Halil ve Orhan kardeşler, 'Bize İtalya'ya her geldiğinde mutlaka uğrar, keşke dönmese hep burada kalsa...' ifadelerini kullandı. İTALYA'DA MANŞETLERDE Öner kardeşlerin Paul Pogba ile olan yakın ilişkisi İtalyan medyasının da gözünden kaçmadı. İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazetta dello Sport, bu ilginç ilişkiye tam 2 sayfa yer ayırıp fotoğraflarla birlikte haberleştirdi. Pogba dışında başka futbolcular da Türk kebapçısının müdavimleri arasında... Patrice Evra