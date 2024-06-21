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Haberler Galeri POLONYA AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Polonya Avusturya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 21.06.2024 06:01 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 06:01

POLONYA AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Polonya Avusturya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenleniyor. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyonda bugün Polonya ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Polonya Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. İşte TRT 1 canlı izle erkanı ile Polonya Avusturya maçı canlı yayın izle linki ve karşılaşmaya dair tüm detaylar…

POLONYA AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Polonya Avusturya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

EURO 2024'te D Grubu'nda bugün Polonya ile Avusturya mücadele edecek. Halil Umut Meler'in hakemlik edeceği mücadele öncesi maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırma konusu oldu. EURO maçları bu yıl TRT 1 canlı yayın izle ekranı üzerinden naklen ve şifresiz olarak takip ediliyor. Peki, Polonya Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte TRT 1 canlı izle ile Polonya Avusturya maçı canlı yayın izle linki…

POLONYA AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Polonya Avusturya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

POLONYA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Polonya - Avusturya maçı 21 Haziran Cuma günü saat 19.00'da oynanacak.

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POLONYA AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Polonya Avusturya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

POLONYA AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

POLONYA AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Polonya Avusturya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

TRT 1 CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçlarını canlı takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

POLONYA AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Polonya Avusturya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

HALİL UMUT MELER YÖNETECEK!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun FIFA kokartlı hakemi Halil Umut Meler, EURO 2024'te D Grubu'nda 21 Haziran Cuma günü TSİ 19.00'da oynanacak Polonya - Avusturya müsabakasını yönetecek.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

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