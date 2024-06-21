Giriş Tarihi: 21.06.2024 06:01
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024
06:01
POLONYA AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Polonya Avusturya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenleniyor. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyonda bugün Polonya ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Polonya Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. İşte TRT 1 canlı izle erkanı ile Polonya Avusturya maçı canlı yayın izle linki ve karşılaşmaya dair tüm detaylar…