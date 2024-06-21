POLONYA AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Polonya Avusturya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

EURO 2024'te D Grubu'nda bugün Polonya ile Avusturya mücadele edecek. Halil Umut Meler'in hakemlik edeceği mücadele öncesi maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırma konusu oldu. EURO maçları bu yıl TRT 1 canlı yayın izle ekranı üzerinden naklen ve şifresiz olarak takip ediliyor. Peki, Polonya Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte TRT 1 canlı izle ile Polonya Avusturya maçı canlı yayın izle linki…