Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
07:47
Polonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Polonya Türkiye hazırlık maçı canlı yayın bilgisi!
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 maçları öncesinde son hazırlık maçında Polonya ile Karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı EURO 2024 öncesi 2 hazırlık maçından ilkinde İtalya ile karşı karşıya gelmiş ve berabere bitmişti. Sıradaki karşılaşma olan Polonya mücadelesi Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda oynanacak. Polonya ile tarihindeki 18. maçına çıkacak olan A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı. Peki, Polonya -Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Polonya -Türkiye maçı şifresiz mi? İşte, maçın kadrosu!