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Haberler Galeri Polonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Polonya Türkiye hazırlık maçı canlı yayın bilgisi!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 07:47

Polonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Polonya Türkiye hazırlık maçı canlı yayın bilgisi!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 maçları öncesinde son hazırlık maçında Polonya ile Karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı EURO 2024 öncesi 2 hazırlık maçından ilkinde İtalya ile karşı karşıya gelmiş ve berabere bitmişti. Sıradaki karşılaşma olan Polonya mücadelesi Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda oynanacak. Polonya ile tarihindeki 18. maçına çıkacak olan A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı. Peki, Polonya -Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Polonya -Türkiye maçı şifresiz mi? İşte, maçın kadrosu!

Polonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Polonya Türkiye hazırlık maçı canlı yayın bilgisi!

A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki dördüncü maçına Polonya deplasmanında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı ve 1-0 kazandı. Milli Takım, ikinci maçında ise deplasmanda Avusturya'ya 6-1 gibi tarihi bir sonuçla mağlup oldu. Sonrasında ise İtalya ile çıktığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Peki, Polonya -Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın kadrosu!

Polonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Polonya Türkiye hazırlık maçı canlı yayın bilgisi!

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Montella yönetimindeki A Milli Takım son hazırlık karşılaşmasına Polonya karşısında çıkıyor.

PGE Narodowy Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Balazs Berke yönetirken yardımcılıklarını ise Vencel Toth ve Balazs Szert üstlenecek.

Polonya - Türkiye mücadelesi 10 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

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Polonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Polonya Türkiye hazırlık maçı canlı yayın bilgisi!

A MİLLİ TAKIM'IN HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takım'ın hazırlık mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Polonya - Türkiye mücadelesini TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Polonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Polonya Türkiye hazırlık maçı canlı yayın bilgisi!

İKİ TAKIM EURO 2024'TE MÜCADELE EDECEK

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı elde etmek isteyen Türkiye ve Polonya hazırlık karşılaşmasında rakip olacak.

D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri arasında Hollanda, Fransa ve Avusturya gibi önemli takımlar yer alıyor.

Ay-yıldızlı temsilcimiz ise Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.

Polonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Polonya Türkiye hazırlık maçı canlı yayın bilgisi!

A MİLLİ TAKIM'DA 3 OYUNCU SAKATLANDI

Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarıldı.

Aday kadroya giremeyen isimler ise Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın oldu. Ay-yıldızlıların EURO 2024 kadrosu şu şekilde;

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