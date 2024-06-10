Polonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Polonya Türkiye hazırlık maçı canlı yayın bilgisi!

A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki dördüncü maçına Polonya deplasmanında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı ve 1-0 kazandı. Milli Takım, ikinci maçında ise deplasmanda Avusturya'ya 6-1 gibi tarihi bir sonuçla mağlup oldu. Sonrasında ise İtalya ile çıktığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Peki, Polonya -Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın kadrosu!