Bu akşam TRT 1 ekranlarında A Milli Futbol Takımımız, Portekiz'e konuk olacak. Saatler 22.45'i gösterdiğinde başlayacak olan mücadele öncesi bazı detaylar merak ediliyor. Milli Takımı'mızda Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez milli formayı giyecek. Peki, Portekiz Türkiye maçı tek maç mı, çift maç mı? Portekiz Türkiye maçı rövanşı olacak mı?

PORTEKİZ TÜRKİYE TEK MAÇ MI?

Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak olan mücadele tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan takım İtalya ile K. Makedonya arasında oynanacak olan mücadelenin galibi ile karşılaşacak.

Peki, Türkiye kaybederse yoluna nasıl devam edecek?