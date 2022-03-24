Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Portekiz Türkiye maçı tek maç mı, çift maç mı? Portekiz Türkiye maçı rövanşı olacak mı?
Giriş Tarihi: 24.03.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 11:24

Portekiz Türkiye maçı tek maç mı, çift maç mı? Portekiz Türkiye maçı rövanşı olacak mı?

A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Portekiz'e konuk olacak. Dragao stadında oynanacak olan karşılaşma öncesi heyecan zirvede. Milliler karşılaşmadan galip ayrılıp Dünya Kupası amacı için yoluna devam etmek istiyor. Bu noktada futbolseverler, Portekiz Türkiye maçı tek maçı, çift maç mı sorusu ile birlikte Portekiz Türkiye maçı rövanşı olacak mı sorularına yanıt arıyor. Portekiz'de oynanacak olan mücadele saatler 22.45'i gösterdiğinde başlayacak. Peki, Portekiz Türkiye maçı tek maç mı, çift maç mı? Portekiz Türkiye maçı rövanşı olacak mı?

Portekiz Türkiye maçı tek maç mı, çift maç mı? Portekiz Türkiye maçı rövanşı olacak mı?

Bu akşam TRT 1 ekranlarında A Milli Futbol Takımımız, Portekiz'e konuk olacak. Saatler 22.45'i gösterdiğinde başlayacak olan mücadele öncesi bazı detaylar merak ediliyor. Milli Takımı'mızda Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez milli formayı giyecek. Peki, Portekiz Türkiye maçı tek maç mı, çift maç mı? Portekiz Türkiye maçı rövanşı olacak mı?

PORTEKİZ TÜRKİYE TEK MAÇ MI?

Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak olan mücadele tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan takım İtalya ile K. Makedonya arasında oynanacak olan mücadelenin galibi ile karşılaşacak.

Peki, Türkiye kaybederse yoluna nasıl devam edecek?

Portekiz Türkiye maçı tek maç mı, çift maç mı? Portekiz Türkiye maçı rövanşı olacak mı?

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI RÖVANŞI OLACAK MI?

Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak olan karşılaşmanın rövanşı olmayacak. Kazanan takım İtalya ile K. Makedonya arasında oynanacak olan mücadelenin galibi ile karşılaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Portekiz Türkiye maçı tek maç mı, çift maç mı? Portekiz Türkiye maçı rövanşı olacak mı?

TÜRKİYE KAYBEDERSE NE OLACAK?

Türkiye Portekiz'e kaybetmesi halinde, İtalya ile K. Makedonya arasında kaybeden ile özel bir maçta karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA