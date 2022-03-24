A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Portekiz'e konuk olacak. Dragao stadında oynanacak olan karşılaşma öncesi heyecan zirvede. Milliler karşılaşmadan galip ayrılıp Dünya Kupası amacı için yoluna devam etmek istiyor. Bu noktada futbolseverler, Portekiz Türkiye maçı tek maçı, çift maç mı sorusu ile birlikte Portekiz Türkiye maçı rövanşı olacak mı sorularına yanıt arıyor. Portekiz'de oynanacak olan mücadele saatler 22.45'i gösterdiğinde başlayacak. Peki, Portekiz Türkiye maçı tek maç mı, çift maç mı? Portekiz Türkiye maçı rövanşı olacak mı?