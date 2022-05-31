Rafael Nadal Novak Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Açık yarı finali Rafael Nadal – Novak Djokovic maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Rafael Nadal – Novak Djokovic maçı uzun süredir bekleniyordu. Fransa Açık yarı finalinde karşı karşıya gelecek ikili, tenisseverlere unutulmaz bir gün yaşatacağa benziyor. Fransa Açık'ın açık ara en büyük ustası, 13 kez turnuvayı kazanan Rafael Nadal, son şampiyon Djokovic ile karşı karşıya gelecek. İkili, Roger Federer ile birlikte dünya tenisine son 20 yılda damga vurdular. Peki, Rafael Nadal Novak Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Rafael Nadal Novak Djokovic maçı canlı yayın izle ekranı!