Rafael Nadal Novak Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Açık yarı finali Rafael Nadal – Novak Djokovic maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Rafael Nadal – Novak Djokovic maçı bu akşam ekranlarda olacak. İkili uzun süredir karşı karşıya gelmiyordu. Nadal'ın açık ara en başarılı olduğu turnuva olan Roland Garros yarı finalinde ikili karşı karşıya gelecek. Roland Garros'u en son Djokovic kazandı. Bu sebeple rekabet daha da heyecanlı hal aldı. Peki, Rafael Nadal Novak Djokovic maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…