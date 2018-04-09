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mekanikerin bacağını kırdı!

Formula 1'de Ferrari pilotu Kimi , pit stop sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.

Giriş Tarihi: 09.04.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 11:59
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mekanikerin bacağını kırdı!
Raikkonen mekanikerin bacağını kırdı!

Formula 1'in 2018 Bahreyn GP grand prix'inde talihsiz bir kaza yaşandı.

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mekanikerin bacağını kırdı!
Raikkonen mekanikerin bacağını kırdı!

Ferrari'nin Fin pilotu Rikkonen, pit stop sırasında arka lastiğini değiştiren mekanikerin ayağını ezdi.

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mekanikerin bacağını kırdı!
Raikkonen mekanikerin bacağını kırdı!

Kimi , üçüncülüğe gerilediği yarışın son bölümünde süper yumuşak lastikleri takmak için pite girdi.

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mekanikerin bacağını kırdı!
Raikkonen mekanikerin bacağını kırdı!

Fin pilot lastiklerin takılmasının ardından hareketlendi. Ancak o sırada ismi Francesco olan mekaniker sol arka lastiğin önünde duruyordu.

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mekanikerin bacağını kırdı!
Raikkonen mekanikerin bacağını kırdı!

Takım arkadaşını görmeyen aracını hareket ettirince mekanikerin ayağına çarptı.

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mekanikerin bacağını kırdı!
Raikkonen mekanikerin bacağını kırdı!

Yaralıya ilk müdahale pit alanında yapıldıktan sonra hemen pistteki kliniğe götürüldü.

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mekanikerin bacağını kırdı!
Raikkonen mekanikerin bacağını kırdı!

Talihsiz mekanikerin kaval kemiği ile birlikte fibula kemiğinin kırıldığı açıklandı.

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