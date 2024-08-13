Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu

Rapid Wien - Trabzonspor maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı gündemde. UEFA Avrupa Ligi play-off turuna çıkmak isteyen temsilcimiz deplasmanda tur biletini almaya çalışacak. Trabzonspor'un alacağı galibiyet Türkiye'nin ülke puanını da yükseltecek. Peki; Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?