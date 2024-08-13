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Haberler Galeri Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu
Giriş Tarihi: 13.08.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:34

Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda evinde oynadığı maçın ardından deplasmanda rövanşa çıkıyor. İlk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavili takım tur atlamak için play-off ihtimallerini değerlendiriyor. Taraftarlar Rapid Wien - Trabzonspor rövanşı için ekran başında olacak. Avantajı rakibe kaptıran Abdullah Avcı yönetimindeki takım hazırlıklarını sürdürüyor. Peki; Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu

Rapid Wien - Trabzonspor maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı gündemde. UEFA Avrupa Ligi play-off turuna çıkmak isteyen temsilcimiz deplasmanda tur biletini almaya çalışacak. Trabzonspor'un alacağı galibiyet Türkiye'nin ülke puanını da yükseltecek. Peki; Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu

RAPİD WİEN - TRABZONSPOR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında oynanacak Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı 15 Ağustos günü deplasmanda oynanacak.

Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu

RAPİD WİEN - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor 3. ön eleme turu maçının A Spor ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu

TRABZONSPOR'UN PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLACAK?

Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi halinde Braga - Servette eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde Konferans Ligi playoff turundaki muhtemel rakibi St. Gallen - WKS Slask Wroclaw eşleşmesinin galibi olacak.

Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Trabzonspor'un alacağı tek farklı galibiyette karşılaşma uzatmalara gidecek. Eşitlik bozulmadığı takdirde tur atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.

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