Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu

Giriş Tarihi: 13.08.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
15:34
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda evinde oynadığı maçın ardından deplasmanda rövanşa çıkıyor. İlk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavili takım tur atlamak için play-off ihtimallerini değerlendiriyor. Taraftarlar Rapid Wien - Trabzonspor rövanşı için ekran başında olacak. Avantajı rakibe kaptıran Abdullah Avcı yönetimindeki takım hazırlıklarını sürdürüyor. Peki; Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?