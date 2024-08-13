Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
15:11
Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa final maçı yayın bilgileri
Real Madrid UEFA Süper Kupa Finali'nde Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atlanta Süper Kupa için mücadele edecek. Milli sporcumuz Arda Güler'in de sahaya çıkması beklenirken futbol severler final maçı için heyecanla bekliyor. Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacak maçın detayları merak ediliyor. Peki Real Madrid - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? İŞTE UEFA Süper Kupa maçı detayları