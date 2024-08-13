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Haberler Galeri Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa final maçı yayın bilgileri
Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:11

Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa final maçı yayın bilgileri

Real Madrid UEFA Süper Kupa Finali'nde Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atlanta Süper Kupa için mücadele edecek. Milli sporcumuz Arda Güler'in de sahaya çıkması beklenirken futbol severler final maçı için heyecanla bekliyor. Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacak maçın detayları merak ediliyor. Peki Real Madrid - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? İŞTE UEFA Süper Kupa maçı detayları

Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa final maçı yayın bilgileri

UEFA Süper Kupa için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi Real Madrid, Avrupa Ligi Şampiyonu Atalanta ile mücadele edecek. İki takım da Süper Kupa'yı evine götürmek için hazırlıklarını tamamladı. Varşova Ulusal Stadyumu'nda gerçekleşecek maçın detayları gündemde. Peki, Real Madrid, Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa final maçı yayın bilgileri

REAL MADRİD-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Süper Kupa final mücadelesinin maçına Real Madrid ve Atalanta arasında oynanacak karşılaşma 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

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Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa final maçı yayın bilgileri

UEFA SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ve Atalanta karşı karşıya gelecek. Real Madrid - Atalanta mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa final maçı yayın bilgileri

UEFA SÜPER KUPA MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler, EURO 2024 izninin sona ermesinin ardından Real Madrid'in ABD kampına katıldı. Milan ve Barcelona ile oynanan hazırlık maçlarına ilk 11'de başlayan Arda Güler, son Chelsea karşılaşmasında ise hiç süre almadı. UEFA Süper Kupa finalinde Ancelotti'nin Arda Güler'e ikinci yarı şans vermesi bekleniyor.

Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa final maçı yayın bilgileri
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