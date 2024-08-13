Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa final maçı yayın bilgileri

UEFA Süper Kupa için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi Real Madrid, Avrupa Ligi Şampiyonu Atalanta ile mücadele edecek. İki takım da Süper Kupa'yı evine götürmek için hazırlıklarını tamamladı. Varşova Ulusal Stadyumu'nda gerçekleşecek maçın detayları gündemde. Peki, Real Madrid, Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?