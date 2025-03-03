Real Madrid - Atlético Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi, son 12 sezonda altıncı kez Real Madrid ile Atlético de Madrid'in karşı karşıya geldiği bir Madrid derbisine sahne oluyor. Real Madrid, bu sezon eleme turu play-off'larında Manchester City'yi 3-2'lik sonuçla elerken, Atlético ise lig turunu beşinci sırada tamamlayarak doğrudan bu tura yükseldi. Peki, Real Madrid - Atlético Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı? İşte, detaylar.