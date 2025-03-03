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Haberler Galeri Real Madrid - Atlético Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 06:14

Real Madrid - Atlético Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya'nın dev kulüpleri Real Madrid ve Atlético Madrid, Avrupa arenasında kozlarını paylaşacak. Real Madrid, play-off aşamasında Manchester City'yi 3-2'lik skorla eleyerek bu tura yükseldi. Atlético Madrid ise ligdeki başarılı performansıyla doğrudan son 16'ya adını yazdırdı. Bu iki güçlü ekip, çift maç üzerinden oynanacak mücadelede ilk karşılaşmada avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki, Real Madrid - Atlético Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı? İşte, detaylar.

Real Madrid - Atlético Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi, son 12 sezonda altıncı kez Real Madrid ile Atlético de Madrid'in karşı karşıya geldiği bir Madrid derbisine sahne oluyor. Real Madrid, bu sezon eleme turu play-off'larında Manchester City'yi 3-2'lik sonuçla elerken, Atlético ise lig turunu beşinci sırada tamamlayarak doğrudan bu tura yükseldi. Peki, Real Madrid - Atlético Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı? İşte, detaylar.

Real Madrid - Atlético Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

REAL MADRİD - ATLÉTİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında oynanacak Real Madrid - Atlético Madrid maçı yarın TSİ 23.00'da başlayacak.

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Real Madrid - Atlético Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

REAL MADRİD - ATLÉTİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Tabii Spor ekranından canlı yayınlanması bekleniyor.

Real Madrid - Atlético Madrid rövanş maçı ise 12 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Real Madrid - Atlético Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Arda Güler, Real Madrid ile Atlético Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında muhtemelen ilk 11'de yer almayacak. Milli futbolcunun, maçın ilerleyen dakikalarında sahaya girip girmeyeceği ise Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin kararına bağlı olacak. Arda Güler'in oyuna dahil olup olmayacağı, maçın seyrine ve Ancelotti'nin stratejisine göre şekillenecek.

Real Madrid - Atlético Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?
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