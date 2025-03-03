Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
06:14
Real Madrid - Atlético Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya'nın dev kulüpleri Real Madrid ve Atlético Madrid, Avrupa arenasında kozlarını paylaşacak. Real Madrid, play-off aşamasında Manchester City'yi 3-2'lik skorla eleyerek bu tura yükseldi. Atlético Madrid ise ligdeki başarılı performansıyla doğrudan son 16'ya adını yazdırdı. Bu iki güçlü ekip, çift maç üzerinden oynanacak mücadelede ilk karşılaşmada avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki, Real Madrid - Atlético Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı? İşte, detaylar.