DEV KARŞILAŞMA! Real Madrid-Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçları heyecanı devam ederken, gözler Real Madrid ile Manchester City arasındaki dev karşılaşmada. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanarak avantaj yakalayan Real Madrid, Manchester City'i Santiago Bernabéu Stadı'nda konuk edecek. Futbolseverler bu önemli maçı takip edebilmek için maçın tarihini, saatini, yayın kanalını ve Arda Güler'in oynayıp oynamayacağını öğrenmek istiyor. Peki, Real Madrid-Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen tüm bilgiler.