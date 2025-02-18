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Haberler Galeri DEV KARŞILAŞMA! Real Madrid-Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:00 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:00

DEV KARŞILAŞMA! Real Madrid-Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. 2022-2023 sezonunun şampiyonu Manchester City, son şampiyon Real Madrid ile rövanş maçında karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanarak avantaj elde eden Real Madrid, bu kez Manchester City'i Santiago Bernabéu Stadı'nda ağırlayacak. Peki, Real Madrid- Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar.

DEV KARŞILAŞMA! Real Madrid-Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçları heyecanı devam ederken, gözler Real Madrid ile Manchester City arasındaki dev karşılaşmada. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanarak avantaj yakalayan Real Madrid, Manchester City'i Santiago Bernabéu Stadı'nda konuk edecek. Futbolseverler bu önemli maçı takip edebilmek için maçın tarihini, saatini, yayın kanalını ve Arda Güler'in oynayıp oynamayacağını öğrenmek istiyor. Peki, Real Madrid-Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen tüm bilgiler.

DEV KARŞILAŞMA! Real Madrid-Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY - RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Manchester City rövanş maçı, 11 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Mücadelede Rumen hakem István Kovács düdük çalacak.

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DEV KARŞILAŞMA! Real Madrid-Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRİD-MANCHESTER CİTY RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.

DEV KARŞILAŞMA! Real Madrid-Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Manchester City - Real Madrid maçında Arda Güler'in yedek kadroda başlaması bekleniyor.

DEV KARŞILAŞMA! Real Madrid-Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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