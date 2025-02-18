Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
13:00
DEV KARŞILAŞMA! Real Madrid-Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. 2022-2023 sezonunun şampiyonu Manchester City, son şampiyon Real Madrid ile rövanş maçında karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanarak avantaj elde eden Real Madrid, bu kez Manchester City'i Santiago Bernabéu Stadı'nda ağırlayacak. Peki, Real Madrid- Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar.