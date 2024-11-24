Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

Tarihinde 14 kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid, her dönem dünyaca ünlü yıldızların bir numaralı tercihi oldu. Ancak Los Galacticos'un tarihinde öyle isimler var ki taraftarları o futbolcuları hatırlamak dahi istemiyor. İşte Real Madrid tarihinin en kötü transferleri...