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Haberler Galeri Rekor transfer resmen açıklandı! 'Yeni Harry Kane'i buldular | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Giriş Tarihi: 11.08.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:58

Rekor transfer resmen açıklandı! 'Yeni Harry Kane'i buldular | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

Transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak Premier Lig ekibi Tottenham, yeni golcüsünü rekor bir bonservis bedeliyle transfer ettiğini açıkladı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Rekor transfer resmen açıklandı! ’Yeni Harry Kane’i buldular | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Avrupa'da bugün flaş bir transfer daha gerçekleşti. Alman golcü, Premier Lig ekibine imzasını atarken, Fenerbahçe ile de adı anılıyordu. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Rekor transfer resmen açıklandı! ’Yeni Harry Kane’i buldular | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Jean-Clair Todibo - Nice > West Ham United
KİRALAMA BEDELİ: Bilinmiyor

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Rekor transfer resmen açıklandı! ’Yeni Harry Kane’i buldular | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

David de Gea - Manchester United > Fiorentina
BONSERVİS BEDELİ: Yok

Rekor transfer resmen açıklandı! ’Yeni Harry Kane’i buldular | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Dani Olmo - Leipzig > Barcelona
BONSERVİS BEDELİ: 55 milyon Euro

Rekor transfer resmen açıklandı! ’Yeni Harry Kane’i buldular | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Deniz Undav - Brighton > Stuttgart
BONSERVİS BEDELİ: 26.7 milyon Euro

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