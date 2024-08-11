Giriş Tarihi: 11.08.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
11:58
Rekor transfer resmen açıklandı! 'Yeni Harry Kane'i buldular | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak Premier Lig ekibi Tottenham, yeni golcüsünü rekor bir bonservis bedeliyle transfer ettiğini açıkladı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...