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manşetleri süsleyen golüyle Dünya Kupası tarihine geçti

'nda son 16 turunun iki eşleşmesi belli olurken ekibi Beşiktaş'ta forma giyen li yıldız , İran karşısında attığı golle güne damga vuran isim oldu. Yıldız oyuncu bu golle manşetleri süslerken Dünya Kupası tarihine de geçmeyi başardı...

Giriş Tarihi: 26.06.2018 00:02 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 00:17
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manşetleri süsleyen golüyle Dünya Kupası tarihine geçti
Ricardo Quaresma manşetleri süsleyen golüyle Dünya Kupası tarihine geçti

'nda, 21.00'da oynanan iki karşılaşmanın neticesinde son 16 etabında oynanacak iki karşılaşma belli oldu.

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manşetleri süsleyen golüyle Dünya Kupası tarihine geçti
Ricardo Quaresma manşetleri süsleyen golüyle Dünya Kupası tarihine geçti

Kupanın favorilerinden İspanya; Younes Belhanda'nın ilk 11'de başladığı maçta Fas'la karşı karşıya geldi.

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manşetleri süsleyen golüyle Dünya Kupası tarihine geçti
Ricardo Quaresma manşetleri süsleyen golüyle Dünya Kupası tarihine geçti

Fas henüz 14. dakikada Khalid Boutaib'in attığı golle 1-0 öne geçti.

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manşetleri süsleyen golüyle Dünya Kupası tarihine geçti
Ricardo Quaresma manşetleri süsleyen golüyle Dünya Kupası tarihine geçti

İspanya 19. dakikada Isco'nun golüyle skoru eşitledi.

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manşetleri süsleyen golüyle Dünya Kupası tarihine geçti
Ricardo Quaresma manşetleri süsleyen golüyle Dünya Kupası tarihine geçti

Fas 81. Dakikada Youssef En Nesyri'den bulduğu golle 1-0 öne geçerken bu mutluluk, maçın son dakikalarında bozuldu.

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manşetleri süsleyen golüyle Dünya Kupası tarihine geçti
Ricardo Quaresma manşetleri süsleyen golüyle Dünya Kupası tarihine geçti

İspanya 90+3'te Iago Aspas'tan bulduğu golle 2-2'lik beraberliği yakaladı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

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manşetleri süsleyen golüyle Dünya Kupası tarihine geçti
Ricardo Quaresma manşetleri süsleyen golüyle Dünya Kupası tarihine geçti

İspanya böylelikle grubu 5 puanla lider tamamladı ve ikinci turda, A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan ev sahibi Rusya'nın konuğu oldu.

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