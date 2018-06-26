Ricardo Quaresma manşetleri süsleyen golüyle Dünya Kupası tarihine geçti

2018 Dünya Kupası'nda son 16 turunun iki eşleşmesi belli olurken Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, İran karşısında attığı golle güne damga vuran isim oldu. Yıldız oyuncu bu golle manşetleri süslerken Dünya Kupası tarihine de geçmeyi başardı... 2018 Dünya Kupası'nda, 21.00'da oynanan iki karşılaşmanın neticesinde son 16 etabında oynanacak iki karşılaşma belli oldu. Kupanın favorilerinden İspanya; Younes Belhanda'nın ilk 11'de başladığı maçta Fas'la karşı karşıya geldi. Fas henüz 14. dakikada Khalid Boutaib'in attığı golle 1-0 öne geçti. İspanya 19. dakikada Isco'nun golüyle skoru eşitledi. Fas 81. Dakikada Youssef En Nesyri'den bulduğu golle 1-0 öne geçerken bu mutluluk, maçın son dakikalarında bozuldu. İspanya 90+3'te Iago Aspas'tan bulduğu golle 2-2'lik beraberliği yakaladı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi. İspanya böylelikle grubu 5 puanla lider tamamladı ve ikinci turda, A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan ev sahibi Rusya'nın konuğu oldu.