Romanya Hollanda maçı CANLI İZLE! EURO 2024 son 16 turu Romanya Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Romanya Hollanda karşılaşması için heyecan dorukta. Bu karşılaşmanın kazananı Türkiye Avusturya mücadelesini galibi ile karşılaşacak. Bu noktada maç sonucu A Milli Takım için de oldukça önemli. Peki, Romanya Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Romanya Hollanda maçı canlı izle bilgisi! ROMANYA HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN? EURO 2024'te çeyrek finale yükselen takımlar maç sonuçlarına göre belli oluyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Romanya ve Hollanda karşı karşıya geliyor. ROMANYA HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE BİLGİSİ! Münih Futbol Arena'da yapılacak müsabaka, 2 Temmuz Salı günü saat 19.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Romanya Hollanda maçı canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz: https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 MUHTEMEL 11'LER Romanya: Nita, Ratiu, Dragușin, Burca, Sorescu, Marius Marin, Razvan Marin, Stanciu, Man, Mihaila, Draguș Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Depay, Gakpo