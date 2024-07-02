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Haberler Galeri Romanya Hollanda maçı CANLI İZLE! EURO 2024 son 16 turu Romanya Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 10:27

Romanya Hollanda maçı CANLI İZLE! EURO 2024 son 16 turu Romanya Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Romanya Hollanda maçı için canlı izle bilgisi araştırılıyor. Türkiye Avusturya maçı öncesi şifresiz olarak futbolseverlerle buluşan karşılaşma, Münih Futbol Arena'da oynanacak. Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Peki, Romanya Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Romanya Hollanda maçı canlı izle bilgisi!

Romanya Hollanda maçı CANLI İZLE! EURO 2024 son 16 turu Romanya Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Romanya Hollanda karşılaşması için heyecan dorukta. Bu karşılaşmanın kazananı Türkiye Avusturya mücadelesini galibi ile karşılaşacak. Bu noktada maç sonucu A Milli Takım için de oldukça önemli. Peki, Romanya Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Romanya Hollanda maçı canlı izle bilgisi!

Romanya Hollanda maçı CANLI İZLE! EURO 2024 son 16 turu Romanya Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMANYA HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2024'te çeyrek finale yükselen takımlar maç sonuçlarına göre belli oluyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Romanya ve Hollanda karşı karşıya geliyor.

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Romanya Hollanda maçı CANLI İZLE! EURO 2024 son 16 turu Romanya Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMANYA HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE BİLGİSİ!

Münih Futbol Arena'da yapılacak müsabaka, 2 Temmuz Salı günü saat 19.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Romanya Hollanda maçı CANLI İZLE! EURO 2024 son 16 turu Romanya Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Romanya Hollanda maçı canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Romanya Hollanda maçı CANLI İZLE! EURO 2024 son 16 turu Romanya Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Romanya: Nita, Ratiu, Dragușin, Burca, Sorescu, Marius Marin, Razvan Marin, Stanciu, Man, Mihaila, Draguș

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Depay, Gakpo

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