Romanya Hollanda maçı CANLI İZLE! EURO 2024 son 16 turu Romanya Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Romanya Hollanda karşılaşması için heyecan dorukta. Bu karşılaşmanın kazananı Türkiye Avusturya mücadelesini galibi ile karşılaşacak. Bu noktada maç sonucu A Milli Takım için de oldukça önemli. Peki, Romanya Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Romanya Hollanda maçı canlı izle bilgisi!