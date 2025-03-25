Romanya-Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? U20 Milli Takım son karşılaşmaya çıkıyor

Türkiye U20 milli takım Romanya'da ligin son maçına çıkıyor. Ligde beklediğini bulamayan takım 8. sırada yer alıyor. U20 Elit Lig liderliği ise şu an İngiltere'nin elinde. Peki; Romanya-Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?