Romanya-Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? U20 Milli Takım son karşılaşmaya çıkıyor

U20 Millî Takımımızın Romanya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Mehmet Şamil Öztürk (Bellona Kayserispor), Mert Furkan Bayram (Corendon Alanyaspor)
Defans: Yiğit Fidan (Uğur Okulları İstanbulspor), Yiğit Karademir (VfL Osnabrück), Emirhan Başyiğit (Net Global Sivasspor), Eren Tunalı (Ahlatcı Çorum FK), Muhammet Onur Başyiğit (Motolux 68 Aksarayspor), Emir Tintiş (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Emirhan Parmaksız (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Burhan Ersoy (Adana Demirspor A.Ş.)
Orta Saha: Yusuf Sertkaya (Central Hospital Ümraniyespor), Ali Altınöz (GMG Kastamonuspor), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Melih Bostan (Tümosan Konyaspor), Şahin Dik (Giresunspor), Emre Thomas Topçu (Longford Town FC), Muhammet Ali Özbaskıcı (Reeder Samsunspor)
Forvet: İlkan Sever (Erzurumspor FK), Abdurrahman Bayram (Trabzonspor A.Ş.), Batuhan Çelik (Central Hospital Ümraniyespor), Talha Sarıarslan (Bellona Kayserispor), Ali Habeşoğlu (Ayvalıkgücü Belediyespor)