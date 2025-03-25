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Haberler Galeri Romanya-Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? U20 Milli Takım son karşılaşmaya çıkıyor
Giriş Tarihi: 25.03.2025 16:11 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:11

Romanya-Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? U20 Milli Takım son karşılaşmaya çıkıyor

U20 Milli Takımımız, Romanya'ya konuk oluyor. Elit Lig son maçını Targovişte'de Eugen Popescu Stadium'da oynayacak Mililer şifresiz ve canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler ekran başında. Romanya-Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Romanya-Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? U20 Milli Takım son karşılaşmaya çıkıyor

Türkiye U20 milli takım Romanya'da ligin son maçına çıkıyor. Ligde beklediğini bulamayan takım 8. sırada yer alıyor. U20 Elit Lig liderliği ise şu an İngiltere'nin elinde. Peki; Romanya-Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Romanya-Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? U20 Milli Takım son karşılaşmaya çıkıyor

ROMANYA-TÜRKİYE U20 MAÇI NE ZAMAN?

Eugen Popescu Stadium'da oynanacak Romanya-Türkiye U20 maçı bugün saat 18.30'da başlayacak.

U20 Elit Lig karşılaşması şifresiz takip edilecek.

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Romanya-Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? U20 Milli Takım son karşılaşmaya çıkıyor

ROMANYA-TÜRKİYE U20 MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Romanya-Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? U20 Milli Takım son karşılaşmaya çıkıyor

U20 Millî Takımımızın Romanya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Şamil Öztürk (Bellona Kayserispor), Mert Furkan Bayram (Corendon Alanyaspor)

Defans: Yiğit Fidan (Uğur Okulları İstanbulspor), Yiğit Karademir (VfL Osnabrück), Emirhan Başyiğit (Net Global Sivasspor), Eren Tunalı (Ahlatcı Çorum FK), Muhammet Onur Başyiğit (Motolux 68 Aksarayspor), Emir Tintiş (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Emirhan Parmaksız (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Burhan Ersoy (Adana Demirspor A.Ş.)

Orta Saha: Yusuf Sertkaya (Central Hospital Ümraniyespor), Ali Altınöz (GMG Kastamonuspor), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Melih Bostan (Tümosan Konyaspor), Şahin Dik (Giresunspor), Emre Thomas Topçu (Longford Town FC), Muhammet Ali Özbaskıcı (Reeder Samsunspor)

Forvet: İlkan Sever (Erzurumspor FK), Abdurrahman Bayram (Trabzonspor A.Ş.), Batuhan Çelik (Central Hospital Ümraniyespor), Talha Sarıarslan (Bellona Kayserispor), Ali Habeşoğlu (Ayvalıkgücü Belediyespor)

Romanya-Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? U20 Milli Takım son karşılaşmaya çıkıyor