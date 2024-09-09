Giriş Tarihi: 09.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
11:09
Ronaldo onların adını duymak bile istemiyor! Birlikte oynadığı en kötü futbolcular belli oldu
Cristiano Ronaldo kariyerinin ilk yılını dışarıda bırakırsak, yaklaşık 20 sezon boyunca Lionel Messi ile birlikte dünya futbolunun zirvesine adını altın harflerle yazdırdı. 39 yaşında olan Portekizli yaşayan efsane, bu sezon Al Nassr ile çıktığı 4 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ronaldo'nun ayrıca Uluslar Ligi'nde de 2 maçta 2 golü var. Hala futbola olan tutkusunun ne kadar fazla olduğunu bizlere gösteren efsane isim, kariyeri boyunca Manchester United, Real Madrid, Juventus gibi kulüplerde her ne kadar birçok dünyaca ünlü yıldızla oynasa da adını unutmak istediği birçok takım arkadaşı da oldu. İşte Ronaldo'nun birlikte oynadığı en kötü futbolcular...