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Haberler Galeri Ronaldo onların adını duymak bile istemiyor! Birlikte oynadığı en kötü futbolcular belli oldu
Giriş Tarihi: 09.09.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:09

Ronaldo onların adını duymak bile istemiyor! Birlikte oynadığı en kötü futbolcular belli oldu

Cristiano Ronaldo kariyerinin ilk yılını dışarıda bırakırsak, yaklaşık 20 sezon boyunca Lionel Messi ile birlikte dünya futbolunun zirvesine adını altın harflerle yazdırdı. 39 yaşında olan Portekizli yaşayan efsane, bu sezon Al Nassr ile çıktığı 4 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ronaldo'nun ayrıca Uluslar Ligi'nde de 2 maçta 2 golü var. Hala futbola olan tutkusunun ne kadar fazla olduğunu bizlere gösteren efsane isim, kariyeri boyunca Manchester United, Real Madrid, Juventus gibi kulüplerde her ne kadar birçok dünyaca ünlü yıldızla oynasa da adını unutmak istediği birçok takım arkadaşı da oldu. İşte Ronaldo'nun birlikte oynadığı en kötü futbolcular...

Ronaldo onların adını duymak bile istemiyor! Birlikte oynadığı en kötü futbolcular belli oldu

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo dünya futboluna damgasını vurmaya devam ediyor. Uluslar Ligi'nde İskoçya karşısında attığı golle Portekiz'e bir kez daha galibiyeti getiren isim olan Ronaldo, kariyerinin de 901. golünü kaydetti. Lionel Messi ile birlikte dünya futbolunun zirvesine adını altın harflerle yazdıran Portekizli efsanenin; Manchester United, Real Madrid, Juventus gibi kulüplerde adını unutmak istediği birçok kötü futbol takım arkadaşı da oldu. İşte Ronaldo'nun birlikte oynadığı en kötü futbolcular...

Ronaldo onların adını duymak bile istemiyor! Birlikte oynadığı en kötü futbolcular belli oldu

2002-2003 - SPORTING LISBON
Cesar Prates

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Ronaldo onların adını duymak bile istemiyor! Birlikte oynadığı en kötü futbolcular belli oldu

2003-2004 - MANCHESTER UNITED
Eric Djemba Djemba

Ronaldo onların adını duymak bile istemiyor! Birlikte oynadığı en kötü futbolcular belli oldu

2004-2005 - MANCHESTER UNITED
David Bellion

Ronaldo onların adını duymak bile istemiyor! Birlikte oynadığı en kötü futbolcular belli oldu

2005-2006 - MANCHESTER UNITED
Liam Miller

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