Ronaldo onların adını duymak bile istemiyor! Birlikte oynadığı en kötü futbolcular belli oldu

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo dünya futboluna damgasını vurmaya devam ediyor. Uluslar Ligi'nde İskoçya karşısında attığı golle Portekiz'e bir kez daha galibiyeti getiren isim olan Ronaldo, kariyerinin de 901. golünü kaydetti. Lionel Messi ile birlikte dünya futbolunun zirvesine adını altın harflerle yazdıran Portekizli efsanenin; Manchester United, Real Madrid, Juventus gibi kulüplerde adını unutmak istediği birçok kötü futbol takım arkadaşı da oldu. İşte Ronaldo'nun birlikte oynadığı en kötü futbolcular...