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Haberler Galeri Ronaldo takım arkadaşlarına isyan etti! Al Nassr - Al Hilal maçında şok skor | Jorge Jesus sezona kupayla başladı...
Giriş Tarihi: 18.08.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 16:18

Ronaldo takım arkadaşlarına isyan etti! Al Nassr - Al Hilal maçında şok skor | Jorge Jesus sezona kupayla başladı...

Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalinde dün Al Nassr ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Jorge Jesus'un çalıştırdığı lig şampiyonu Al Hilal, Ronaldo'lu Al Nassr'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Maça damga vuran anlardan birisi de Ronaldo'nun takım arkadaşlarına sitem ettiği o anlar oldu. İşte o görüntüler...

Ronaldo takım arkadaşlarına isyan etti! Al Nassr - Al Hilal maçında şok skor | Jorge Jesus sezona kupayla başladı...

Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa finalinde Al Nassr ve Al Hilal, Prens Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ronaldo takım arkadaşlarına isyan etti! Al Nassr - Al Hilal maçında şok skor | Jorge Jesus sezona kupayla başladı...

Teknik direktör Jorge Jesus'un yönetimindeki son lig şampiyonu Al Hilal, Luis Castro'nun ekibi Al Nassr'ı 4-1'lik skorla mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

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Ronaldo takım arkadaşlarına isyan etti! Al Nassr - Al Hilal maçında şok skor | Jorge Jesus sezona kupayla başladı...

TEK GOL RONALDO'DAN

İlk yarıyı Ronaldo'nun golüyle 1-0 önde kapatan Al Nassr, ikinci yarıda Al Hilal'in üstün oyununa karşı gelemedi karşılaşmayı 4-1 kaybetti.

Ronaldo takım arkadaşlarına isyan etti! Al Nassr - Al Hilal maçında şok skor | Jorge Jesus sezona kupayla başladı...

Al Hilal'in golleri ise 55. dakikada Sergey Milinkovic-Savic, 63 ve 69. dakikalarda Aleksandar Mitrovic ve 72. dakikada ise Malcom kaydetti.

Ronaldo takım arkadaşlarına isyan etti! Al Nassr - Al Hilal maçında şok skor | Jorge Jesus sezona kupayla başladı...

Maça damga vuran anlardan birisi de Ronaldo'nun takım arkadaşlarına sitem ettiği o anlar oldu. İşte o görüntüler...

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