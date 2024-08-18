Giriş Tarihi: 18.08.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
16:18
Ronaldo takım arkadaşlarına isyan etti! Al Nassr - Al Hilal maçında şok skor | Jorge Jesus sezona kupayla başladı...
Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalinde dün Al Nassr ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Jorge Jesus'un çalıştırdığı lig şampiyonu Al Hilal, Ronaldo'lu Al Nassr'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Maça damga vuran anlardan birisi de Ronaldo'nun takım arkadaşlarına sitem ettiği o anlar oldu. İşte o görüntüler...